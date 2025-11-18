Fermierii au intrat sub lupa ANAF. Fiscul intensifică verificările pentru subvențiile mari

ANAF dezvoltă în prezent o acțiune sistematică de verificare a fermierilor care primesc subvenții considerabile, după ce instituția a identificat situații în care acești beneficiari nu erau înregistrați în scop de TVA, deși nivelul operațiunilor îi obliga la acest lucru.

Inspectorii se vor concentra pe fluxurile financiare și pe modul în care sunt declarate veniturile, cu accent pe relația dintre exploatațiile agricole și sursele de finanțare publică.

În paralel, sunt vizate companiile care comercializează utilaje agricole. ANAF suspectează că anumite echipamente vândute în România sunt declarate ca fiind achiziționate din Bulgaria, fapt care permite aplicarea tratamentului de livrare intracomunitară, cu efect direct asupra TVA.

Verificările vor analiza proveniența produselor și coerența documentelor contabile, pentru a stabili dacă există practici de evitare a obligațiilor fiscale.

Controalele includ atât subvențiile provenite din fonduri europene, cât și pe cele acordate de la bugetul național. Obiectivul instituției este identificarea zonelor în care apare neconformitatea fiscală și corectarea lor, astfel încât bugetul public să nu fie afectat.

Pentru ANAF, această campanie face parte dintr-o strategie mai amplă de reducere a fraudei fiscale în domeniile expuse riscurilor ridicate. Digitalizarea instrumentelor utilizate de instituție permite o prelucrare mai rapidă a datelor, iar analiza integrată a informațiilor facilitează depistarea neregulilor, inclusiv la fermele cu activitate extinsă sau în comerțul cu utilaje.

Autoritățile subliniază că măsurile sunt necesare inclusiv pentru protejarea stabilității financiare a fermierilor. Identificarea la timp a unor neconcordanțe poate preveni acumularea unor obligații suplimentare care ar afecta ulterior activitatea exploatațiilor agricole.

Un proiect legislativ adoptat recent de Senat sprijină procesul de control prin introducerea unor responsabilități suplimentare pentru autoritățile locale. Primăriile vor transmite trimestrial informații detaliate către structurile ANAF, vizând persoanele și firmele care dețin atestate de producător și datele aferente activităților agricole desfășurate.

Textul proiectului stabilește că autoritățile locale trebuie să comunice „beneficiarii atestatelor de producător emise, precum și informațiile privind produsul agricol, suprafața de teren agricol utilizată și/sau efectivele de animale deținute, seria, numărul și data emiterii atestatului de producător”, conform datelor citate de profit.ro.

Potrivit inițiatorilor, aceste informații contribuie la îmbunătățirea analizei de risc desfășurate de ANAF, oferind o bază de date consolidată privind producția agricolă, exploatațiile și activitățile comerciale derivate. În urma discuțiilor cu fermierii, s-a subliniat că informațiile din carnetele de comercializare și atestatele de producător permit o evaluare mult mai precisă a conformității fiscale.

Fermierii care beneficiară de subvenții mari sunt printre cei mai afectați de intensificarea controalelor, deoarece nivelul sprijinului primit impune respectarea unor reguli stricte privind evidența veniturilor. De asemenea, companiile din zona comercializării utilajelor agricole se află în atenția inspectorilor pe partea de TVA și trasabilitatea tranzacțiilor.

Analiza tranzacțiilor intracomunitare constituie un element central al acestor verificări. ANAF urmărește să determine dacă livrările declarate respectă regulile europene și dacă există situații în care TVA-ul ar fi fost evitat. Inspectorii vor analiza inclusiv documentele care justifică înregistrarea în scop de TVA a beneficiarilor, astfel încât eventualele nereguli să fie clarificate.

Inițiativa ANAF urmărește creșterea nivelului de conformitate fiscală și consolidarea veniturilor la buget, într-un context în care agricultura este unul dintre domeniile cu flux financiar ridicat, alimentat atât din surse europene, cât și din fonduri naționale. Controalele permit identificarea zonelor cu risc ridicat de neconformitate și contribuie la monitorizarea întregului lanț al producției agricole.

Digitalizarea proceselor, dublată de transmiterea regulată a datelor de la primării, facilitează gestionarea coerentă a informațiilor despre fermieri și despre sumele pe care aceștia le încasează. Sistemul integrat oferă ANAF o imagine actualizată asupra activităților agricole și permite intervenția rapidă în cazurile în care apar nereguli.