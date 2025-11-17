Carnea de porc „în viu” este vândută de micii crescători la prețuri cuprinse între 15 și 18 lei pe kilogram, potrivit fermierilor locali. Totuși, după sacrificare se pierde până la 30% din greutate, ceea ce atenuează aparenta economie pentru cumpărătorii care optează pentru un porc întreg.

În supermarketuri, prețurile variază mult în funcție de tipul de produs: de exemplu, la Lidl, cotletul fără os costă în jur de 17,90 lei/kg, iar spata porcină este la 15,90 lei/kg. Alte lanțuri au oferte similare: la Penny, carnea tocată este la 19,35 lei/kg, iar pulpa fără os la 23,89 lei/kg.

Pentru cei care preferă gustul autentic, de la țară, prețurile pot fi semnificativ mai mari la produsele locale. Cotletul fără os oferit de producători este cotat la aproximativ 40 lei/kg, iar carnea măcinată se vinde la 25-30 lei/kg, în funcție de zonă și calitatea porcului. Pe partea de mezeluri tradiționale, cârnații afumați de casă pot ajunge între 45 și 65 lei/kg, iar toba sau caltaboșul variază între 40 și 55 lei/kg, în funcție de rețetă.

În ceea ce privește produsele grase de porc, slănina de pus la sare este listată la unii producători la 35 lei/kg, iar slănina de topit la 27 lei/kg, conform unor rapoarte agricole. De asemenea, untura (din slănină) poate fi o opțiune pentru cei care pregătesc jumări acasă: un produs comercial de 500 g este vândut la 17,27 lei, un echivalent de peste 34 lei/kg.

Sunt deja români care rezervă porci cu câteva luni înainte de Crăciun, plătind avansuri, tocmai pentru a evita scumpirile de ultim moment. Totuși, nu toți beneficiarii acestei practici pot economisi. Mai precis, sacrificarea, transportul și păstrarea porcului implică costuri și eforturi.

Pe lângă acestea, prețurile sunt influențate și de costurile de producție. Furajele și întreținerea animalelor costă tot mai mult într-un context economic dificil, iar fermierii atrag atenția că scumpirile de la porci ar putea afecta negativ producția locală.

Într-o ofertă de anul trecut, un fermier spunea că vinde cârnați afumați la 118 lei pe kilogram, jumări la 84 lei/kg, slănină afumată la 79 lei/kg, Leberwurst la 114 lei/kg și șorici la 140 lei/kg. Acesta explica la momentul respectiv că produsele pot fi cumpărate și în porții mai mici, de 200 de grame sau în cantitatea dorită.