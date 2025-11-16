Postul Crăciunului. Recomandările venite de la Mihaela Bilic pentru un post echilibrat și benefic sănătății
Postul Crăciunului a început, iar medicul nutriționist Mihaela Bilic explică într-o analiză detaliată ce presupune această perioadă, care sunt beneficiile ei reale pentru organism și ce greșeli fac frecvent cei care aleg să țină post.
Ea subliniază faptul că eliminarea produselor de origine animală și reducerea cantității de alimente consumate reprezintă un mod eficient de a permite corpului să se regenereze, să se echilibreze și să se odihnească, cu condiția ca principiile postului să fie respectate cu strictețe.
Potrivit acesteia, una dintre cele mai mari capcane este mâncatul excesiv. Nutriționista atrage atenția că scopul postului nu este să compensezi lipsa produselor „de dulce” cu porții mari de mâncare vegetală sau produse permise, ci să exersezi senzația de foame și moderația.
Ea arată că postul autentic implică renunțarea la ideea de sațietate deplină, fiind mai degrabă un exercițiu de disciplină decât o simplă schimbare de meniu.
Taie de pe listă alimentele ultraprocesate! Ce trebuie să mănânci în schimb
O altă greșeală frecventă este consumul de alimente ultraprocesate. Mihaela Bilic subliniază că, pentru a avea efecte benefice, postul trebuie să fie bazat pe preparate simple și puțin procesate: ciorbe, ghiveciuri, legume proaspete.
Ea avertizează asupra prăjelilor, produselor de patiserie și alimentelor ambalate bogate în soia, margarină și grăsimi vegetale ieftine, care, deși conforme cu regulile culinare ale postului, sunt departe de a fi benefice.
Dulciurile de post reprezintă un alt pericol. Nutriționista amintește că zahărul nu este interzis religios, dar rămâne un factor major în creșterea stresului oxidativ. Dulciurile vegane, prăjiturile „de post” și produsele de patiserie sunt, de fapt, bombe calorice care nu aduc nutrienți reali și favorizează acumularea kilogramelor în plus.
Și excesul de sare și grăsime reprezintă o problemă. Ea reamintește că în tradiția religioasă există doar câteva zile cu dezlegare la ulei și vin, la fel cum zilele cu pește sunt rare, ceea ce ar trebui să ghideze și modul în care ne organizăm alimentația în această perioadă.
Atenție la mărimea porțiilor! Produsele de post consumate în exces duc rapid la îngrășare
În privința obiectivelor, Mihaela Bilic recomandă creșterea consumului de legume cât mai colorate, pentru aportul de fitonutrienți, o hidratare adecvată prin apă, ceaiuri, supe și respectarea unor pauze alimentare de 4–5 ore pentru a permite organismului să proceseze corect mesele.
De asemenea, insistă asupra redimensionării porțiilor, avertizând că produsele de post consumate în exces duc rapid la îngrășare, deoarece sunt bazate adesea pe făinoase și grăsimi vegetale.
În concluzie, postul nu înseamnă abundență alimentară, ci autocontrol, echilibru și disciplină. La finalul perioadei, spune nutriționista, bucuria reintroducerii tuturor alimentelor este firească, însă nu trebuie confundată cu excesele: putem mânca din toate, dar nu trebuie să mâncăm tot.
Mesajul complet postat de Mihaela Bilic pe Facebook
„Ce mâncăm în post?
Azi a început Postul Crăciunului! Care sunt beneficiile postului? Prin eliminarea produselor de origine animală și diminuarea cantității de alimente consumate, postul este o metodă de a curăța organismul, îi dă posibilitatea să se regenereze, să se echilibreze, să se repare, să se odihnească.
Greșeli care trebuie evitate în post:
Mâncatul excesiv: principiul de bază în post este să nu fii sătul, să mănânci cât să supraviețuiești; obiectivul nu este să te îndopi cu produsele permise (“de dulce”), ci să experimentezi senzația de foame.
Consumul de produse ultraprocesate, de proastă calitate: ca să fie benefic pentru sănătate, în post trebuie consumate alimente cât mai simplu preparate, cât mai puțin procesate. Evitați prăjelile, produsele de patiserie, tot ce este ambalat, bogat în soia și grăsimi vegetale; încercați să gătiți mâncăruri simple, din ingrediente proaspete (ciorbe, ghiveci de legume).
Excesul de dulciuri: postul religios nu interzice zahărul, care este principalul vinovat pentru creșterea stresului oxidativ din organism. Există o mulțime de dulciuri de post care ne îngrașă cu calorii goale și “ruginesc”.
Excesul de sare și de grăsime prezent în alimentele procesate, care solicită metabolismul și mecanismele de detoxifiere. Atenție, în postul religios adevărat este limitat inclusiv consumul de grăsime, zilele cu dezlegare la ulei și vin sunt la fel de rare ca și zilele cu dezlegare la pește.
Obiective care trebuie atinse în post:
Creșterea consumului de produse de origine vegetală, în special legume – cu cat mai diferite și mai colorate, cu atât mai bine; pigmenții vegetali sunt fitonutrienți cu beneficii pentru organism.
Hidratarea optimă, care înseamnă consum de apă sub diferite forme: apă cu lămâie, ceai verde, infuzii de plante, zeamă de supă/ciorbă, cafea etc.
Respectarea unor pauze alimentare de 4-5 ore între mese, perioadă în care nu trebuie să mâncăm/ronțăim nimic, ca să-i dăm organismului timp să digere și să proceseze masa anterioară. Postul înseamnă disciplină și foame, este un exercițiu psihologic, nu doar alimentar.
Redimensionarea porților și moderația vizavi de cantitatea de mâncare consumată. Produsele de post mâncate pe săturate duc rapid la îngrășat, din făinoase și grăsime organismul face rapid kilograme în plus. Dacă ții post cu adevărat, nu trebuie să te scoli de la masă cu burta plină!
Prin post dobândim o disciplină și un echilibru, ne impunem reguli și limite alimentare, redescoperim bucuria și plăcerea mâncării după o perioadă în care aceasta ne-a lipsit. Postul înseamnă stăpânire de sine acolo unde, dacă ne lăsăm dominați de instincte, nu ne mai oprim din mâncat. După o perioadă de post este minunat să mâncăm din nou DIN TOATE… dar asta nu înseamnă să mâncăm TOT!!”, a scris medicul nutriționist pe pagina sa de socializare.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.