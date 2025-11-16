Postul Crăciunului a început, iar medicul nutriționist Mihaela Bilic explică într-o analiză detaliată ce presupune această perioadă, care sunt beneficiile ei reale pentru organism și ce greșeli fac frecvent cei care aleg să țină post.

Ea subliniază faptul că eliminarea produselor de origine animală și reducerea cantității de alimente consumate reprezintă un mod eficient de a permite corpului să se regenereze, să se echilibreze și să se odihnească, cu condiția ca principiile postului să fie respectate cu strictețe.

Potrivit acesteia, una dintre cele mai mari capcane este mâncatul excesiv. Nutriționista atrage atenția că scopul postului nu este să compensezi lipsa produselor „de dulce” cu porții mari de mâncare vegetală sau produse permise, ci să exersezi senzația de foame și moderația.

Ea arată că postul autentic implică renunțarea la ideea de sațietate deplină, fiind mai degrabă un exercițiu de disciplină decât o simplă schimbare de meniu.

O altă greșeală frecventă este consumul de alimente ultraprocesate. Mihaela Bilic subliniază că, pentru a avea efecte benefice, postul trebuie să fie bazat pe preparate simple și puțin procesate: ciorbe, ghiveciuri, legume proaspete.

Ea avertizează asupra prăjelilor, produselor de patiserie și alimentelor ambalate bogate în soia, margarină și grăsimi vegetale ieftine, care, deși conforme cu regulile culinare ale postului, sunt departe de a fi benefice.

Dulciurile de post reprezintă un alt pericol. Nutriționista amintește că zahărul nu este interzis religios, dar rămâne un factor major în creșterea stresului oxidativ. Dulciurile vegane, prăjiturile „de post” și produsele de patiserie sunt, de fapt, bombe calorice care nu aduc nutrienți reali și favorizează acumularea kilogramelor în plus.

Și excesul de sare și grăsime reprezintă o problemă. Ea reamintește că în tradiția religioasă există doar câteva zile cu dezlegare la ulei și vin, la fel cum zilele cu pește sunt rare, ceea ce ar trebui să ghideze și modul în care ne organizăm alimentația în această perioadă.

În privința obiectivelor, Mihaela Bilic recomandă creșterea consumului de legume cât mai colorate, pentru aportul de fitonutrienți, o hidratare adecvată prin apă, ceaiuri, supe și respectarea unor pauze alimentare de 4–5 ore pentru a permite organismului să proceseze corect mesele.

De asemenea, insistă asupra redimensionării porțiilor, avertizând că produsele de post consumate în exces duc rapid la îngrășare, deoarece sunt bazate adesea pe făinoase și grăsimi vegetale.

În concluzie, postul nu înseamnă abundență alimentară, ci autocontrol, echilibru și disciplină. La finalul perioadei, spune nutriționista, bucuria reintroducerii tuturor alimentelor este firească, însă nu trebuie confundată cu excesele: putem mânca din toate, dar nu trebuie să mâncăm tot.