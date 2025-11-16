Măsura plafonării adaosurilor comerciale la anumite produse alimentare, introdusă inițial ca instrument temporar pentru protejarea consumatorilor în contextul scumpirilor, ar fi depășit deja cadrul legal și ar crea riscuri semnificative pentru funcționarea pieței, potrivit Raportului privind evoluția concurenței în sectoare cheie publicat de Consiliul Concurenței.

Instituția avertizează că intervenția, justificată doar în situații excepționale, ar putea genera dezechilibre economice pe termen lung.

Autorii raportului au subliniat că legislația concurenței permite o astfel de măsură doar în cazuri de criză, dezechilibru major între cerere și ofertă sau disfuncționalități evidente ale pieței.

Ei au atras atenția că durata maximă prevăzută de lege este de doi ani, iar faptul că schema de sprijin și-a depășit termenul legal amplifică riscul unor efecte adverse, putând determina comportamente nedorite din partea jucătorilor din piață.

„Conform Legii concurenţei, o astfel de măsură este justificată doar de situaţii absolut excepţionale, precum: situaţii de criză, dezechilibru major între cerere şi ofertă sau o disfuncţionalitate evidentă a pieţei. În ceea ce priveşte durata, conform Legii concurenţei, aceasta nu poate depăşi doi ani. Prin urmare, durata schemei de sprijin excedează deja termenul legal, amplificând, prin urmare, riscurile de a genera efecte nefavorabile asupra pieţei şi a conduce la adaptări nedorite ale jucătorilor”, transmit reprezentanții instituției conduse de Bogdan Chirițoiu.

Consiliul Concurenței a monitorizat constant impactul plafonării, introdusă prin OUG nr. 67/2023 și actele ulterioare, analizând evoluția prețurilor la raft. Conform evaluărilor instituției, produsele vizate au înregistrat în majoritate reduceri, ceea ce ar fi demonstrat eficiența măsurii în atingerea scopului inițial: ieftinirea alimentelor de bază pentru consumatorii finali.

Totodată, autoritatea a testat în 2023 și 2024 ipoteza unui posibil efect de tip „waterbed” (pat cu apă – n.red), prin care pierderile de profit generate de limitarea adaosurilor la produsele reglementate ar fi fost compensate prin majorarea prețurilor altor articole din portofoliul retailerilor.

Analizele au indicat că diminuarea profitabilității pentru produsele plafonate ar fi fost recuperată prin creșterea marjelor la alte categorii, atât alimentare, cât și nealimentare.

Specialiștii de concurență au explicat că redistribuirea adaosurilor și reașezarea prețurilor în afara condițiilor normale ale pieței ar putea declanșa, în timp, adaptări suplimentare din partea companiilor.

Aceștia au avertizat că o plafonare pe termen lung riscă să producă dezechilibre atât pe verticală – în lanțul de producție, cât și pe orizontală, afectând alte categorii de produse. Ei au atras atenția că efectele pot avea un caracter de contagiune, cu posibile consecințe imprevizibile asupra întregului sector.

„O astfel de redistribuire a adaosurilor şi reaşezare a preţurilor în alte condiţii decât cele de piaţă poate genera, pe o perioadă îndelungată de timp, şi alte adaptări ale jucătorilor (în afara celor deja evidenţiate de transferul pierderilor de adaos către alte produse), care ar putea conduce la dezechilibre majore pe verticală (pe lanţul de producţie), dar şi pe orizontală (cu privire la alte categorii de produse). Practic, o plafonare pe termen lung a adaosurilor sau preţurilor pentru anumite categorii de produse va genera un efect de contagiune spre alte categorii şi pieţe, cu efecte imprevizibile”, indică analiza Consiliului.

Referitor la creșterea TVA din august 2025, Consiliul Concurenței a menționat că analizele pe termen scurt, comparând august cu iunie 2025, au indicat o tendință de scădere a prețurilor la produsele de bază, influențată în principal de sezonalitatea fructelor și legumelor.