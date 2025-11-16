Analiza realizată pe baza unui chestionar în rândul patronilor de restaurante, localuri și hoteluri din Cluj arată că efectele majorării cotei unice de TVA la 21% au fost semnificative. Cei mai mulți antreprenori au fost nevoiți să crească prețurile din meniuri pentru a acoperi costurile mai mari generate de schimbarea fiscală, transmite G4Media.

În document se arată că proprietarii au încercat să acționeze ca o zonă tampon între scumpiri și clientul final, alegând să reducă din propria marjă de profit pentru a nu pierde consumatori. În material se menționează că această strategie a fost descrisă drept o formă de supraviețuire construită pe compromis.

Patronii din Horeca semnalează că numărul de clienți a scăzut semnificativ. Peste trei sferturi dintre respondenți au raportat o diminuare a traficului, de la niveluri moderate până la scăderi de peste cincisprezece procente.

Cauza indicată este creșterea prețurilor, care a influențat direct capacitatea consumatorilor de a frecventa restaurantele și localurile din oraș. Chiar și localurile care au aplicat creșteri parțiale ale prețurilor au observat un declin al numărului de vizitatori, conform concluziilor analizei.

Chestionarul a inclus și o evaluare a comportamentului clujenilor care frecventează localurile. Concluziile arată că oamenii ies mai rar și cheltuiesc mai puțin, iar patronii care nu au remarcat modificări semnificative încasă probabil sprijinul unui segment de clienți loiali. Imaginea generală descrisă în analiză este însă una de prudență în consum.

Pentru a se adapta la scăderea cererii, antreprenorii au aplicat o serie de măsuri care includ optimizarea meniului, renegocierea relațiilor cu furnizorii și reducerea costurilor operaționale. Un alt aspect menționat este diminuarea investițiilor considerate neesențiale, cum ar fi cele în promovare, explicându-se că bugetele reduse au limitat prioritizarea marketingului.

În ceea ce privește posibilitatea aplicării unei cote de 21% în sectorul Horeca, răspunsurile antreprenorilor sunt descrise în termeni foarte duri.

În analiză apar formulări prin care operatorii explică faptul că un astfel de nivel al TVA ar produce efecte dezastruoase, că unele afaceri nu ar mai putea continua și că industria ar putea intra într-o fază de scădere accentuată. Concluziile arată că sectorul a ajuns la o limită de sustenabilitate.

Reprezentanții Horeca Cluj transmit că au nevoie de predictibilitate fiscală și de un cadru legislativ stabil, fără schimbări bruște. Ei solicită măsuri de fiscalitate suportabilă, precum reducerea taxelor pe muncă pentru a putea menține salarii competitive.

De asemenea, sunt menționate necesitatea unor programe de sprijin, inclusiv linii de finanțare și politici care să încurajeze dezvoltarea turismului.

Analiza se încheie cu concluzia că industria a reușit să absoarbă o parte din șocul fiscal prin sacrificarea profitabilității, însă consumul este în scădere, iar o nouă creștere de taxe ar depăși capacitatea de rezistență a sectorului. Documentul subliniază că operatorii solicită un mediu fiscal previzibil și coerent, nu măsuri temporare.