Consumul, care ține economia României în mișcare, a scăzut pentru a doua lună consecutiv în septembrie 2025. Conform Eurostat, scăderea din septembrie 2025 a fost de 4,5%, fiind printre cele mai mari din Europa – doar Estonia stă mai rău. În schimb, în alte țări, cum ar fi Cipru, consumul a crescut cu peste 10%.

Scăderea vine după ce s-au majorat taxele, inclusiv TVA, cu 2% la toate bunurile și serviciile. Aceasta afectează și banii care intră la bugetul de stat.

După creșterea rapidă a prețurilor din ultimele luni, românii au început să cumpere mult mai puțin. Datele oficiale confirmă acest lucru: consumul a scăzut cu 4,5% în septembrie, aproape cea mai mare scădere din Europa. În Cipru a crescut cu peste 10%, în Ungaria cu peste 3%, iar Bulgaria este și ea pe plus.

De exemplu, un coș de cumpărături cu produse de bază – ouă, lapte, orez, pâine – care anul trecut costa 200 de lei, anul acesta costă peste 220 de lei. Creșterea se datorează inflației de 10% și TVA majorat cu 2%.

În ultimii ani, creșterea economică a României s-a bazat în mare parte pe consum. Scăderea consumului afectează și banii care intră la bugetul de stat. Președintele IMM România, Florin Jianu, a explicat că scăderea se simte în toate domeniile – comerț, industrie, HoReCa, agricultură sau IT.

El a spus că asta influențează puterea de cumpărare a oamenilor și încrederea lor, pentru că mulți se întreabă dacă mai merită să investească sau să consume.

„Că vorbim de comerț, că vorbim de industrie, că vorbim de HoReCa, că vorbim de agricultură, că vorbim de IT, deci, toate au scădere. Sigur că şi implicit, puterea de cumpărare și capacitate a oamenilor de consum pe de o parte, pe de altă parte încrederea, pentru că foarte mulți se gândesc dacă să mai investească, se gândesc dacă să mai consume”, a spus Jianu la Antena 3.

Economiștii estimează că anul acesta inflația va fi în două cifre, ceea ce înseamnă că se așteaptă ca și consumul să continue să scadă.

Bulgaria a depășit România la puterea de cumpărare. Ultimele date ne arată că standardul puterii de cumpărare în Bulgaria este de 13.079 de euro, ușor mai mare decât cel din România, de 13.023 de euro.

Bulgaria stă mai bine și decât alte țări din Europa Centrală, precum Slovacia și Ungaria, care au puterea de cumpărare de 11.433, respectiv 11.999 de euro.

Ungaria este printre ultimele țări membre ale UE la acest capitol.