După majorarea TVA, consumul se prăbușește. Radu Georgescu avertizează: Guvernul învață live economie, dar pe banii noștri

Economistul Radu Georgescu a comentat, într-o postare publicată pe rețelele sociale, datele financiare și economice apărute recent despre România. Potrivit acestuia, „partea bună în România este că nu citește nimeni rapoarte financiare”. În opinia sa, lipsa de interes pentru aceste documente face ca multe persoane să nu conștientizeze gravitatea situației economice.

„Nimeni nu este interesat de date macroeconomice. Dacă lumea ar citi rapoartele făcute de contabili, probabil mulți ar fi îngrijorați”, a scris Georgescu, adăugând că, „partea proastă este că simțim toți, când facem cumpărături, ce spun contabilii în rapoartele financiare”.

Analiza sa pornește de la două documente apărute în aceeași zi: raportul Eurostat privind consumul de produse alimentare pentru luna septembrie și raportul financiar trimestrial publicat de Ahold Delhaize, compania care deține lanțurile Profi și Mega Image.

Radu Georgescu a explicat că, potrivit Eurostat, consumul de produse alimentare a continuat să scadă și în septembrie, cu 4,5%, după ce aceeași contracție fusese raportată și în august, luna în care a intrat în vigoare majorarea TVA-ului.

El a reamintit că, imediat după creșterea TVA-ului, au existat voci care au criticat decizia Guvernului, considerând că măsura a redus puterea de cumpărare a populației. Alții, însă, au susținut că scăderea consumului din august s-a datorat unui avans al cumpărăturilor în iulie, când românii ar fi făcut provizii.

„Da, sigur. Românii au mâncat non-stop în ultima săptămână din iulie. Le-au crescut două cocoașe în care au băgat mâncare, iar în prima săptămână din august au rumegat ce au mâncat în iulie”, a scris ironic economistul.

Publicarea noilor date pentru luna septembrie, care arată o scădere identică de 4,5%, contrazice însă teoria potrivit căreia românii doar și-ar fi făcut stocuri în vară. „Surpriză. Și în septembrie consumul a scăzut cu 4,5%”, a subliniat Georgescu.

Economistul a adus în discuție și raportul financiar al grupului Ahold Delhaize, proprietarul magazinelor Profi și Mega Image, care confirmă tendința semnalată de Eurostat. Acesta este al doilea mare retailer internațional care semnalează o scădere a consumului în România în trimestrul al treilea din 2025, după Carrefour.

„Acum două săptămâni am pus într-un articol print screen după situațiile financiare pe trimestrul 3 publicate de Carrefour. Cei de la Carrefour au scris în raportul financiar depus la bursă că în România consumul scade din cauza creșterii TVA-ului”, a reamintit Georgescu.

El a remarcat și reacțiile sceptice apărute atunci în spațiul public:

„Unii au spus: ei, francezi, ce știu ei în afară de croissant și foie gras?”.

Economistul a continuat însă prin a sublinia că, de această dată, și un grup „mai tradițional românesc” – Ahold Delhaize – a ajuns la aceeași concluzie.

„Ieri, Ahold Delhaize, proprietarul Profi și Mega, a publicat situațiile financiare pe trimestrul 3 2025. În raportul financiar depus la bursă scrie că în două țări a scăzut consumul în trimestrul 3 2025. Aceste țări sunt Serbia și România”, a explicat el.

Comentând ironic contextul regional, Georgescu a adăugat:

„Știi, Serbia, țara de lângă noi, unde se bat în fiecare zi pe stradă. Iar România, probabil că știi, țara de pe planeta Pământ, continent Europa, cu cea mai mare inflație.”

Potrivit raportului citat, scăderea consumului în România este atribuită direct majorării TVA-ului aplicată în luna august.

„Ei au scris în raport că în România scade consumul din cauza creșterii TVA-ului în august”, a menționat Georgescu.

În opinia sa, datele macroeconomice și informațiile raportate de multinaționalele listate la bursă arată clar că economia României a înregistrat o contracție în trimestrul al treilea al acestui an.

Radu Georgescu a comentat, în final, impactul politicilor fiscale adoptate de Executiv, considerând că România traversează o perioadă de „învățare practică” în economie.

„Partea bună este că Guvernul României învață live economie. Partea proastă este că învață pe banii noștri și pe pielea noastră”, a scris el.

Economistul a făcut trimitere la principiile de bază predate încă din primul an de facultate, potrivit cărora taxele nu trebuie majorate într-o perioadă de scădere economică, deoarece măsura amplifică declinul.

„În anul 1 la ASE se învață că nu trebuie să crești taxele atunci când economia este în scădere, deoarece bagi și mai tare economia în gard. Acest lucru știe orice economist serios”, a adăugat Georgescu.

Guvernul a justificat creșterea TVA-ului prin solicitările venite din partea agențiilor de rating, dar Georgescu consideră că acest argument este puțin credibil.

„Guvernul a spus că această decizie a fost luată la cererea agențiilor de risc. Puțin probabil, deoarece și acolo sunt economiști”, a scris el, subliniind că, chiar și în acest scenariu, Executivul ar fi trebuit să se opună și să explice consecințele unei astfel de decizii.

În încheierea postării, economistul a avertizat că anul viitor România ar putea intra într-o perioadă complicată din punct de vedere economic și social.

„De la anul va începe în România Halloween-ul economic și social”, a notat el.

El a estimat că Guvernul va fi nevoit să facă economii de aproximativ 80 de miliarde de lei, echivalentul salariilor anuale pentru 800.000 de angajați din sectorul public.