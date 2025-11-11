Șeful ANAF, Adrian Nica, a precizat că instituția a inițiat o serie de verificări ce vizează proprietarii de bunuri de lux, ca parte a unei campanii naționale de control fiscal. Primele rezultate ale acestor acțiuni vor fi prezentate în perioada următoare.

Pentru desfășurarea controalelor, ANAF colectează informații de la direcțiile locale de taxe și impozite. Pe baza acestor date, autoritatea stabilește un prag de referință și analizează situația fiscală a contribuabililor, inclusiv veniturile declarate și eventualele surse de avere care nu corespund cu declarațiile oficiale.

Șeful instituției a recunoscut că sistemul actual de sesizare a neregulilor nu funcționează eficient. În acest sens, ANAF pregătește lansarea unei aplicații care va permite cetățenilor să raporteze rapid cazurile de evaziune fiscală și să participe la monitorizarea conformării fiscale.

„Cu Guvernul suntem ca într-un cuplu. Unul se plânge că are trei joburi, iar celălalt nu aduce niciun ban. O să vedeți că ANAF va colecta!”, a spus el.

Prin intermediul aplicației, cetățenii vor putea semnala situațiile în care nu primesc bon fiscal și vor putea verifica autenticitatea caselor de marcat pe baza codului înscris pe bon. Platforma va contribui astfel la o monitorizare mai eficientă a modului în care operatorii economici respectă obligațiile fiscale.

În cadrul controalelor, ANAF a vizat și activitățile desfășurate de persoane fizice și societăți care obțin venituri din evenimente private sau platforme digitale. Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a finalizat recent verificările unui solist de muzică de petrecere din județul Argeș, constatând implicații fiscale nedeclarate. Surse apropiate de acest caz au transmis că este vorba despre fugarul Dani Mocanu.

„Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) anunță încheierea verificărilor în cazul unui solist de muzică de petrecere din județul Argeș. Inspectorii antifraudă au verificat cinci societăți comerciale și două persoane fizice, iar concluziile verificărilor indică faptul că acestea erau controlate și folosite de acesta pentru evitarea taxelor și impozitelor datorate către bugetul de stat. Persoana în cauză cesiona drepturile de autor cu titlu gratuit către aceste societăți controlate de membrii familiei, iar societățile realizau venituri din platforme media (TikTok, YouTube, Facebook etc.), pe care le declarau incomplet sau eronat” au spus ei.

Societățile au fost folosite, de asemenea, pentru deducerea eronată a TVA aferentă autovehiculelor utilizate de solist.

Antifrauda ANAF a constatat implicații fiscale nedeclarate în sumă totală de 1.612.037 lei, din care:

TVA: 1.142.004 lei

Impozit pe profit: 164.509 lei

Impozit pe dividende: 271.640 lei

Impozit pe venit: 20.556 lei

Impozit pe venitul microîntreprinderilor: 13.328 lei

Activitatea de inspecție fiscală a stabilit, de asemenea, creanțe fiscale suplimentare în sumă de 710.930 lei privind drepturile de autor.

„ANAF urmărește asigurarea unei corecte conformări fiscale a persoanelor care obțin venituri din activități artistice și din surse online, precum platforme de social media, conținut digital, difuzări și comunicări publice ale operelor muzicale. ANAF promovează principiul echității fiscale pentru toate categoriile de contribuabili, în scopul protejării concurenței loiale și al respectării obligațiilor față de bugetul de stat”, arată un comunicat al DGAF.

În cadrul controalelor recente, Nica a făcut referire la inspecțiile efectuate în saloanele de evenimente, unde unii proprietari au afirmat că nu au desfășurat nicio activitate economică.

Inspectorii ANAF au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere și postările publice de pe rețelele sociale pentru a confirma declarațiile contribuabililor. În mai multe cazuri, verificările au relevat că evenimentele au avut loc chiar dacă nu fuseseră raportate oficial.

Conducerea ANAF a subliniat că toate aceste măsuri fac parte dintr-un plan mai amplu de reducere a evaziunii fiscale și de creștere a transparenței în relația dintre stat, contribuabili și mediul de afaceri.