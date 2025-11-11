El a afirmat că, în timpul celor două mandate prezidențiale ale lui Traian Băsescu, s-ar fi făcut cele mai multe avansări în grad, uneori peste noapte, și că fostul președinte ar fi ridicat zeci de ofițeri la rangul de general cu trei stele.

„Au fost făcuţi generali de seara până dimineaţa. Cei mai mulţi generali i-a făcut Băsescu. În zece ani, Băsescu a făcut 50 de generali de trei stele”, a spus impresarul, potrivit Fanatik.

Becali a amintit cazul lui Lucian Pahonțu, actualul șef al Serviciului de Protecție și Pază, despre care a spus că îl cunoscuse pe vremea când era ofițer la Jandarmerie, organizând întâlniri cu suporterii pentru a preveni incidentele.

El s-a arătat surprins că ofițeri de acest tip au ajuns să aibă grade înalte, menționând și numele generalului Zisu, și a comentat ironic că România nu deține „vreo bombă nucleară” pentru a justifica numărul mare de generali.

„Eu l-am cunoscut pe Pahonţu, când eram preşedinte la Dinamo. Era la Jandarmerie şi era maior sau colonel, făcea adunările astea cu suporterii, ca să nu se bată. Cât are acum? Trei stele, maxim! Zisu ăla, trei stele! Dar ce-avem mă, bombă nucleară să avem generali cu trei stele?”, s-a întrebat retoric impresarul.

Fostul impresar a mai susținut că avansările nu ar fi respectat pașii normali din cariera militară și că unii ar fi fost promovați direct de la maior la două sau chiar trei stele.

În opinia sa, creșterea spectaculoasă a numărului de generali nu a fost însoțită de o dezvoltare corespunzătoare a capacităților de apărare, afirmând că țara nu dispune nici măcar de echipamente moderne pentru supravegherea frontierelor.

„Băsescu i-a făcut şi nu i-a făcut aşa, din stea în stea. Din maior, direct două stele sau de la o stea la trei stele, direct. Şi noi n-avem nici măcar o dronă să zboare pe graniţa noastră”, a mai afirmat Ioan Becali.

Ioan Becali a vorbit și despre relația pe care ar fi avut-o cu Traian Băsescu înainte de condamnarea din Dosarul Transferurilor. El a spus că, pe vremea când fostul președinte era primar al Capitalei, relațiile dintre ei erau bune, însă lucrurile s-au schimbat în momentul în care a început procesul.

Potrivit lui Becali, în acea perioadă, Traian Băsescu ar fi cerut să fie „tocați” cei implicați în dosar.

„Cu Băsescu la început am fost bine, când era primar. Mă chema, îl chemam … Dup-aia, când a venit procesul (n.r. – procesul legat de Dosarul Transferurilor), a zis: „Tocaţi-i! Tocaţi-i!”. El şi cu ăla care era la ANAF, Sebastian Bodu”, a dezvăluit Ioan Becali.

Fostul impresar a dat și exemple, menționând cazurile lui Mihai Stoica și Gică Popescu. El a afirmat că, în cazul lui Stoica, procurorii ar fi propus eliberarea, dar judecătorii ar fi menținut condamnarea, iar în cazul lui Popescu, deși s-ar fi cerut o pedeapsă cu suspendare, instanța ar fi decis executarea efectivă.

Becali a susținut că aceste decizii au fost influențate de un context politic și de o dorință a fostului președinte de a transmite un semnal dur.

„Păi dacă l-au tocat pe MM, pe care procurorii îl puseseră în libertate, pentru că se prescrisese fapta! La Gică Popescu procurorii au cerut cu suspendare, dar judecătorii i-au dat pedeapsa maximă!”, a mai spus Ioan Becali.

Trebuie menționat că, afirmațiile lui Ioan Becali nu au fost însoțite de probe care să indice o intervenție directă a fostului președinte în actul de justiție, iar Traian Băsescu nu a oferit, până acum, un punct de vedere public.