Traian Băsescu a declarat că România se confruntă cu un nivel alarmant de corupție în structurile statului. În opinia sa, acesta este „ultimul moment” în care se mai poate acționa ferm. El a spus că infiltrarea corupției în instituțiile centrale arată cât de gravă a devenit problema.

Fostul președinte a amintit și cazul unui consilier de la cabinetul premierului, suspectat că ar fi promis o sumă de 1,5 milioane de euro, pe care Băsescu a considerat-o probabil destinată Partidului Național Liberal, nu premierului. În opinia sa, această situație reflectă extinderea influenței banilor și a corupției până la nivelul cel mai înalt al statului.

„Deocamdată avem o discuţie, să fim foarte clari, nu avem bani daţi. Avem şi la cabinetul primului ministru o întâmplare nefericită, cu unul care promite 1,5 milioane de euro, eu sunt convins că pentru Partidul Naţional Liberal, nu pentru premier. Se pare că e răspândită chestiunea asta, penetrarea până la vârful structurilor statului şi bani”, a spus Traian Băsescu, la TVR INFO, despre recentele cazuri de corupţie la nivel înalt.

Băsescu a insistat că fenomenul corupției trebuie tratat ca o problemă de securitate națională. El a spus că țara este „infestată de corupție la nivel înalt” și că strategia de apărare trebuie să includă măsuri clare pentru combaterea acestui risc.

În același timp, a criticat modul în care au acționat unele instituții anticorupție în trecut, menționând că în timpul mandatului său nu a fost de acord cu „spectacolul public” făcut de Direcția Națională Anticorupție.

Fostul președinte a explicat că transmiterea către presă a documentelor din dosare aflate în faza de urmărire penală este o practică nelegală, care afectează credibilitatea justiției.

„Aici suntem. Sigur, poate nu cu mijloacele cu care s-a făcut în timpul meu, că nici eu n-am agreat spectacolul care l-a făcut Kovesi în faţa DNA-ului sau transmiterea de documente din dosare către presă, înainte ca dosarul să fie gata sau public. O dată cu arestarea, se transmitea în presă. Nici acum nu e mai altfel, pentru că astea-s documente din dosare aflate la DNA în lucru, nu-s dosare transferate deja instanţelor, unde ar deveni oarecum publice. Este clar că au fost folosite în favoarea cuiva, nu ştiu în favoarea cui, dar procurorii au dat drumul la documente din dosare, în faza de urmărire penală, ceea ce nu e în regulă”, a precizat Băsescu.

Întrebat dacă recentele scandaluri au legătură cu campania pentru primăria Capitalei, fostul președinte a spus că are suspiciuni tot mai mari în această privință. El a afirmat că astfel de acțiuni pot avea consecințe economice grave, descurajând investitorii străini.

Băsescu a dat exemplul companiei Rheinmetall, spunând că declarațiile necontrolate legate de investitori pot determina companiile germane să își mute proiectele în alte state din regiune, precum Ungaria, Bulgaria sau Polonia.

„Este posibil. Am avut mari dubii asupra acestui lucru, dar acum, când văd cum evoluează lucrurile, parcă are legătură cu campania şi nu e în regulă. (…) Eu nu spun că omul ăsta nu ştie ce spune, dar, prin ce spune, vedem cum se întâmplă să pierdem investitori. Dacă ăsta intră şi se bagă în zona Rheinmetall, cu investiţia, păi pleacă nemţii de aici de nu ne vedem, fără să ne explice de ce, se duc în Ungaria, în Bulgaria, în Polonia. Deci ăsta e tipul de oameni care distrug intenţiile de investiţii, în România”, a explicat Băsescu.

Fostul șef al statului a arătat că, în prezent, doar Serviciul Român de Informații are capacitatea de a colecta informații din întreaga țară, însă nu poate transmite probe către procurori din cauza restricțiilor legale.

El a subliniat necesitatea găsirii unei soluții care să permită utilizarea acestor informații în anchete penale. În lipsa acestei colaborări, a spus Băsescu, lupta împotriva corupției nu poate fi eficientă.