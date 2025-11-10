Traian Băsescu a apreciat că prezența acestor trei candidați reprezintă un semn al unei competiții solide, menționând că Ciucu și Băluță sunt primari de sector care au obținut rezultate bune la realegere, iar Drulă este un fost ministru al Transporturilor.

Cu toate acestea, fostul șef al statului a atras atenția asupra ideii vehiculate de Cătălin Drulă, potrivit căreia metroul ar trebui transferat în subordinea Primăriei Capitalei. El a avertizat că acest lucru nu ar fi fezabil, invocând complexitatea sistemului de transport subteran și dificultățile majore de gestionare. În opinia sa, administrația locală nu ar putea coordona investițiile și problemele specifice metroului.

„Sigur o să votez. Mă uit aşa, e o competiţie bună. Avem doi primari de sector care au obţinut scoruri bune la realegere, Ciucu şi Băluţă. Avem un fost ministru al Transporturilor, pe domnul Drulă. Deci avem trei candidaţi cu experienţă în administraţie. (…) Eu ştiu complexitatea metroului şi problemele pe care le are. Este un metrou cu multe probleme. (…) Primăria Capitalei nu poate gestiona metroul şi nici investiţiile care ţin de acesta”, a declarat fostul preşedinte la TVR INFO.

În privința competiției electorale, Băsescu a spus că nu are un pronostic de câștigător, însă a remarcat apariția unui alt candidat care ar putea influența semnificativ scrutinul. El a afirmat că Anca Alexandrescu „va lua mult din electoratul PSD din București”, ceea ce ar putea schimba echilibrul de forțe în cursa electorală.

„Pronostic de câştigător nu am, dar mă bucur că sunt candidaţi puternici. Am mai avea şi un candidat care ar stârni entuziasmul suveraniştilor, dar şi pe al PSD-ului. Şi mă tem că doamna Alexandrescu va lua mult din electoratul PSD din Bucureşti”, a mai spus el.

Fostul președinte a comentat și posibilitatea ca PSD să adopte din nou o strategie de joc „la două capete”, așa cum, în opinia sa, a făcut anul trecut. De această dată, el consideră că toate marile partide sunt disperate „să obțină o confirmare” și își doresc o victorie clară.

„Aduceţi-vă aminte că am aflat cu toţii că au dat voturi lui Georgescu, că au dat voturi lui mai ştiu eu cui, şi a pierdut candidatul lor. (…) Dar, de data asta, cred că toţi sunt disperaţi să obţină o confirmare. Şi PSD-ul, şi PNL-ul, şi USR-ul — toţi îşi doresc o victorie”, a menţionat Băsescu.

În legătură cu relațiile din interiorul PSD, Băsescu a afirmat că Sorin Grindeanu „s-ar putea să nu fie atât de vesel dacă Băluță câștigă”, sugerând existența unor tensiuni interne. El a acuzat partidul că are obiceiul „să-şi saboteze propriul candidat”, exemplificând din nou cu situațiile din anul precedent.

„Ei au acest obicei să-şi saboteze propriul candidat. S-a văzut anul trecut: au votat pentru Georgescu, au votat pentru Simion, nu pentru Ciolacu, l-au lăsat pe bietul om în afara turului doi. Deci, a spune că avem de unde alege”, a subliniat Traian Băsescu.

Comentând declarația lui Daniel Băluță conform căreia acesta ar fi „cel mai antisistem candidat”, Băsescu a respins ideea, catalogându-l drept „expresia ticăloșiei gestionării Bucureștiului”.

El a criticat modul în care Guvernul condus de Marcel Ciolacu a alocat fonduri, susținând că bani destinați refacerii pasajului de la Unirii, o infrastructură ce ține de Primăria Capitalei, au fost trimiși către Primăria Sectorului 4, condusă de Băluță, pentru ca acesta să se „umple de glorie”. În opinia fostului președinte, gestul nu a fost corect, iar Băluță, deși se declară antisistem, a beneficiat direct de sprijinul „sistemului”.

„Băluţă este expresia ticăloşiei gestionării Bucureştiului. Guvernul domnului Ciolacu nu a dat bani Primăriei Capitalei să refacă pasajul de la Unirii, i-a dat domnului Băluţă, la sector, ca să se umple de glorie, ca şi cum el ar fi făcut această investiţie. Dar nu e corect. Aceea este o infrastructură care ţine de Primăria Capitalei. Deci, nu ştiu cât este de antisistem, dar cu mâna întinsă la sistem a stat şi încearcă să valorifice banii pe care i-a primit de la sistem”, a expalicat fostul președinte.

În final, Traian Băsescu a discutat și despre relația dintre funcția de primar general și cea de președinte al României. El a declarat că situațiile în care un primar al Capitalei ajunge președinte al țării au fost „două excepții” și că o astfel de evoluție nu se va repeta prea curând.

Băsescu a afirmat că nu crede că a fi primar general va mai fi considerată o condiție pentru a deveni președinte, explicând că bucureștenii ar putea fi reticenți față de politicienii care, după ce sunt aleși primari, aspiră la funcția supremă în stat.