PSD Gorj acuză: Cum încearcă PNL și USR să nenorocească județul

Social-democrații susțin că deciziile celor două partide au pus în pericol atât Complexul Energetic Oltenia, cât și investițiile strategice din infrastructură și energie, iar disputele publice recente nu ar fi decât un spectacol de fațadă, în timp ce județul rămâne vulnerabil.

În comunicatul său, PSD atrage atenția că atacurile la adresa proiectelor strategice din Gorj sunt cu atât mai grave cu cât provin chiar de la partidele care, anterior, au adoptat decizii ce au slăbit sistemul energetic național.

„USR și PNL, împreună, dar separați de interese! Apelul făcut pentru soluționarea celor mai importante probleme ale județului nu are nicio valoare pentru reprezentanții celor două partide politice, care, mai nou, se contrazic public!”, punctează PSD Gorj.

PSD susține că, în domeniul energetic, cele două partide au acționat împreună împotriva unei producții stabile și sigure, bazate pe resursele locale care furnizează zilnic energie României.

„Împreună și-au bătut joc de toți românii și au pus în pericol stabilitatea sistemului energetic național, prin sabotarea neobosită a producătorilor de energie sigură (termo și hidro), producători care, din Gorj, dau țării zilnic energie.”

Ca exemplu, PSD menționează că, sub conducerea USR, Garda de Mediu a suspendat activitatea uneia dintre cele mai mari cariere miniere ale Complexului Energetic Oltenia.

„Cele mai elocvente exemple sunt cazul șefului Gărzii de Mediu, USR-ist, care a venit în cea mai mare carieră a CE Oltenia, oprind activitatea acesteia. Aceeași opoziție vehementă o manifestă și față de continuarea lucrărilor la hidrocentralele de pe Jiu!”, se mai arată în mesajul PSD Gorj.

Pe de altă parte, PSD subliniază rolul direct al PNL în crearea planului de restructurare a CE Oltenia, care includea închiderea rapidă a unor capacități pe cărbune.

„După ce au elaborat planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia, liberalii s-au opus oricăror încercări de modificare a termenelor de închidere a capacităților pe cărbune. Virgil Popescu a spus răspicat că nu va iniția niciun demers la Comisia Europeană, iar dacă era după ei, acum se vorbea doar despre închiderea Complexului.”

În timp ce aceste măsuri afectau direct locurile de muncă, liderii locali ai celor două partide se prezentau ca fiind „solidari” cu minerii. PSD Gorj critică faptul că aceștia își făceau apariția în sălile de apel din cariere și termocentrale, în timp ce minerii și energeticienii resimțeau efectele deciziilor.

Totodată, social-democrații susțin că strategia USR se bazează pe retorică repetitivă și evitarea responsabilității, dând ca exemplu pe Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor, care urmărește acum o candidatură la Primăria Capitalei.

„USR ne-a obișnuit cu aceeași placă: PSD e de vină pentru tot! Și că au rezultate politice dezastruoase în țară și că au 0 (ZERO) primari în Gorj! PSD e de vină și că fostul ministru Drulă, poreclit de români «ministrul 0 (ZERO) km», a reușit contraperformanța de a nu construi niciun metru de asfalt.”

PSD susține că un alt proiect esențial pentru județ, Drumul Expres Târgu Jiu – Craiova, este blocat din cauza opoziției celor două partide: „Și unii, și alții se opun acum unei investiții strategice pentru Gorj: drumul expres Târgu Jiu-Craiova!” Reprezentanții PNL Gorj au afirmat că proiectul nu ar avea nici măcar studiul de fezabilitate, acuzație pe care PSD o consideră o manipulare.

„După ce s-a consultat cu un habarnist de la Ministerul Transporturilor, liderul PNL Gorj spune că nu există nici măcar studiul de fezabilitate! Apare întrebarea firească: cum au fost depuse ofertele de execuție de firme naționale și internaționale pentru 5 loturi, pentru unul fiind deja desemnat câștigător, dacă nu ar fi realizat studiul de fezabilitate și toți indicatorii tehnici și economici?!”

PSD atrage atenția că disputele politice dintre PNL și USR sunt, de fapt, o modalitate de a masca propriile decizii luate în trecut, care au avut efecte negative asupra județului.