Pe canalul oficial de YouTube ”Hai România” a fost difuzat un nou podcast „7×7” care omagiază emisiunea difuzată la TVR în 1990–1991, păstrând disciplina editorială și ritmul alert care au consacrat titlul.

În cadrul acestuia, Radu Coșarcă revine în postura de analist, cu claritatea și rigoarea din anii de glorie ai TVR, iar Dan Andronic moderează discuția, structurează temele și asigură trecerile între subiecte.

Fiecare episod urmărește să livreze context, date și concluzii operaționale pentru publicul interesat de actualitate politică, geopolitică și sport.

În ediția de vineri, 7 noiembrie, Radu Coșarcă a precizat că, la recenta reuniunea a conducerii Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu a transmis un semnal clar de coeziune, chemând la unitate într-un moment dificil pentru formațiune. Invitarea foștilor lideri a avut rolul de a arăta că doar prin colaborare și solidaritate poate fi depășită criza actuală, una dintre cele mai adânci din istoria partidului.

”Și cam atât. Bun, ce a vrut să arate Sorin Grindeanu cu asta? Pe de o parte a vrut să spună… Nu știu, aștept analizata. El a vrut să spună, invitându-i pe foștii lideri ai partidului, că încearcă să crească coeziunea. La vârf, că încearcă să arate partidului un semnal de unitate. Doar împreună putem reuși. De ce? Este un moment trist în istoria partidului. Nu cred că a mai fost vreodată la acest nivel în sondaje. Ba da, a mai fost”, arată acesta.

Acesta a mai spus că PSD traversează o perioadă complicată, cu o susținere în sondaje aflată la un nivel foarte scăzut, comparabil doar cu cel din 1996, când formațiunea pierduse atât alegerile prezidențiale, cât și pe cele parlamentare. Diferența, însă, este că declinul de acum persistă de mai mult timp, fără semne clare de redresare.

Drept urmare, spune Radu Coșarcă, Grindeanu încearcă să transmită un mesaj de înnoire și desprindere de trecutul marcat de scandaluri. Decizia de a nu-l invita pe Liviu Dragnea, fost lider al partidului, este privită ca o mișcare simbolică menită să marcheze distanțarea față de o epocă asociată cu probleme de imagine și condamnări penale. Totodată, surse apropiate conducerii susțin că premierul încearcă să imprime o atitudine mai echilibrată și mai pragmatică la vârful partidului.

”Nu, nu sunt scăderi importante. Nu știu ce caz, e un moment foarte greu pentru partid, deci Grindeanu are nevoie de această unitate. Faptul că nu l-a invitat pe Dragnea, sigur că este simbolic și arată că încearcă să se detașeze de… Mă rog, un lider al partidului care a fost condamnat penal încearcă să spele această imagine la vârful partidului”, arată acesta.

În plan intern, schimbările sunt vizibile: Paul Stănescu a fost înlocuit din funcția de secretar general, locul său urmând să fie preluat de Claudiu Manda. Printre vicepreședinți se remarcă Victor Negrescu, europarlamentar considerat una dintre vocile tinerei generații, apreciat pentru discursul coerent și pentru expunerea sa internațională tot mai consistentă.

”Și de atitudine, dar… Da, mă rog, și de condamnarea penală și vrea să se… delimiteze de fapt de epoca Dragnea. Pe de altă parte, sigur că mulți așteptau o reformă mai importantă în conducerea partidului. Faptul că nu mai e Paul Stănescu secretar general și o să fie Claudiu Manda. Faptul că printre vicepreședinți este un Victor Negrescu care este un tânăr relativ tânăr europarlamentar cu un discurs solid, coerent, care acumulează expunere internațională”, adaugă Radu Coșarcă.

Prin aceste mișcări, Grindeanu pare să caute o reformă discretă, dar fermă, mizând pe o echipă care să transmită stabilitate și credibilitate, într-o perioadă în care partidul are nevoie mai mult ca oricând de o direcție clară și de o reconectare la propriul electorat.

Întregul podcast poate fi vizualizat aici.