Podcastul „7×7” revine într-o versiune actualizată, disponibilă pe platforma Hai România, începând de vineri, la ora 12.00. Realizat de Radu Coșarcă și Dan Andronic, formatul propune o sinteză săptămânală a principalelor evenimente interne și internaționale, organizată în șapte segmente de câte șapte minute. În varianta actuală, rolurile celor doi realizatori sunt inversate. Radu Coșarcă revine în postura de analist, oferind interpretări și explicații pe baza datelor și contextelor, în timp ce Dan Andronic preia rolul de moderator, conducând discuțiile și stabilind legăturile între segmente.

Discuția a debutat cu tema alegerilor locale și cu observația privind durata redusă a campaniei electorale din Capitală. Dan Andronic a remarcat că perioada de promovare va fi una foarte concentrată, în care partidele trebuie să se mobilizeze rapid.

„Dacă tot vorbim de campanii electorale și de alegeri locale, ca să zic așa, hai să trecem la faliții noștri, la București. Unde vom avea alegeri peste… Pe 7 decembrie, da. Nu, 7 nu, pe 30 le-au pus, nu-s pe 30 noiembrie, parcă așa erau. În sfârșit, 37 nu mai contează că campania e la fel de… Oricum, e o campanie scurtă, e blitz. Da. E o campanie scurtă care deja a început”, a spus jurnalistul și analistul politic.

Radu Coșarcă a completat, precizând contextul în care s-a stabilit data scrutinului și anunțând principalele candidaturi din partea partidelor majore:

„Știai că pe 7 decembrie se decide cine conduce Bucureștiul? Da, s-a stabilit data oficială a alegerilor pentru primăria capitalei. După săptămâni de tensiuni în coaliție, PSD și-a impus condiția. Fiecare partid merge cu propriul candidat. Asta înseamnă Băluță pentru PSD, Drulă pentru USR, Ciucu pentru PNL. Un nou sondaj CURS îl arată favorit pe Daniel Băluță cu 25%, dar, atenție, Drulă și Ciucu sunt la egalitate, 18% fiecare. Cursa e deschisă”.

Cei doi au discutat despre importanța acestei confruntări politice, pe care o consideră un barometru pentru alegerile generale din 2026.

În continuare, Dan Andronic a abordat problema atribuțiilor primarului general, considerând că această funcție are, în realitate, o influență mai mică decât cea a primarilor de sector.

„Eu cred că nu. Și o să spun de ce nu cred. Aici vreau să văd cum crezi tu lucrurile. Deci primarul general al capitalei are mai puțină putere decât un primar de sector. Are mai puțin bani decât un primar de sector și are mai puține pârghii decât un primar de sector. În afară de faptul că te gândești că, luând exemplul lui Traian Băsescu, poți să ajungi președintele României, nu prea înțeleg de ce cineva ar vrea să fie primarul capitalei”, a afirmat Andronic.

El a explicat că mare parte din bugetul Primăriei Capitalei este direcționat către subvențiile pentru termoficare și transport public, ceea ce limitează resursele disponibile pentru investiții noi.

Radu Coșarcă a completat ideea, subliniind contrastul dintre poziția formală a primarului general și vizibilitatea politică a primarilor de sector:

„Interesant e că în acest timp în care tu, primarul general al capitalei, cel mai votat politician după președintele României, ești practic legat de mâini pentru că nu ai la îndemână un buget corespunzător, primarii de sector devin niște personaje vii, mobile, pe scena publică. Că ești un antierou, ei sunt eroi”, spune analistul.

Cei doi au remarcat că, deși Primăria Generală administrează infrastructura majoră a orașului, sectoarele au reușit în multe cazuri să se afirme prin proiecte vizibile, precum modernizarea spațiilor verzi sau reabilitarea trotuarelor.

Radu Coșarcă a adus în discuție profilul principalilor competitori, evidențiind faptul că doi dintre ei, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, provin din administrația locală și au o experiență directă cu problemele urbane.

„Pare că avem totuși o ofertă mai bună decât în alte dăți, în sensul că avem doi primari destul de performanți de sector, Băluță și cu Ciucu, care au fost votați destul de copios de locuitorii din sectoarele lor”, a spus Coșarcă.

El a observat că, în multe cazuri, sectoarele arată mai bine decât zonele aflate în gestiunea Primăriei Generale, ceea ce indică o distribuție inegală a responsabilităților și a resurselor.

În replică, Dan Andronic a explicat metaforic modul în care este împărțită Capitala:

„Și aici ar trebui explicat că Bucureștiul este împărțit ca o pizza. Adică toate sectoarele au în centru. Au în centru, da. Totul pleacă din centru, după care…”

Discuția a condus la ideea că primarii de sector pot implementa rapid proiecte concrete, spre deosebire de Primăria Generală, care este responsabilă de lucrările mari, precum infrastructura rutieră și termoficarea.

Spre finalul discuției, cei doi jurnaliști au comentat apariția primarului general, Nicușor Dan, la evenimentul de lansare al candidaturii lui Cătălin Drulă din partea USR. Dan Andronic a ridicat problema mesajului politic transmis prin acest gest:

„Apropo de Nicușor Dan, a fost și o întreagă controversă legată de prezența lui la lansarea candidatului USR, Drulă. Crezi că a reprezentat un semnal politic pe care l-a dat, că Drulă tot spune eu am susținerea lui Nicușor, am susținerea lui Nicușor”, explică Dan Andronic.

Radu Coșarcă a oferit propria interpretare, comparând momentul cu un gest simbolic de transfer al sprijinului politic:

„Nicușor Dan a apărut la lansarea candidatului Drulă ca un monarh care își unge prințul moștenitor. Și a spus: ‘El este, a pus mâna pe el și l-a uns ca viitor primar al Bucureștiului.’ A spus Nicușor Dan: ‘Îmi place ceea ce faceți și dacă veți continua, veți avea un suporter în mine’”, explică acesta.

Coșarcă a precizat că, din punct de vedere legal, prezența primarului la un eveniment de partid nu contravine Constituției, dar a subliniat că spiritul acesteia recomandă o atitudine neutră față de competițiile politice: