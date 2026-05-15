Instabilitatea politică și problemele structurale din economie prefigurează un viitor dificil pentru România. Subiectul a fost analizat în detaliu în cadrul podcastului Contrapunct, moderat de Dan Andronic și Radu Coșarcă.

Invitatul ediției difuzate pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România a fost istoricul Vlad Nistor, care a oferit o perspectivă pragmatică asupra provocărilor ce urmează.

Dan Andronic a tras un semnal de alarmă cu privire la durata dificultăților financiare cu care se confruntă țara. Potrivit jurnalistului, românii trebuie să se pregătească pentru o perioadă lungă de restricții, în care soluțiile magice vor lipsi cu desăvârșire.

„Este o criză care va dura 2-3 ani cel puțin. Asta trebuie să le spunem. Pentru că întâmplător Moise deocamdată ne-a dat doar deșert. Da. Haideți prin deșert și vom vedea ce se va întâmpla. Sper să fie deșert și să nu fim pe fundul Mării Roșii. Din păcate, ne așteaptă mulți ani de austeritate. O vreme lungă de austeritate. Din păcate nu există vești bune. Din păcate, asta este situația”, a explicat Dan Andronic.

De asemenea, liberalul Vlad Nistor a oferit o prognoză politică legată de arhitectura viitoarei puteri executive. În opinia sa, centrul de greutate al viitoarei guvernări va fi reprezentat de social-democrați, însă acest lucru nu va aduce neapărat stabilitatea economică mult așteptată de populație.

„O să vină un guvern în jurul PSD-ului, dacă vreți să facem pariu acum. Un guvern în jurul PSD-ului care nu va fi în stare să facă nimic. Iar nivelul de trai al omului de rând în țara aceasta va scădea și mai tare în perioada următoare. Garantat”, a declarat istoricul în cadrul podcastului Contrapunct.

Radu Coșarcă a subliniat necesitatea onestității în discursul public, criticând tendința unor lideri politici de a cosmetiza realitatea. Acesta consideră că ignorarea datelor matematice și a indicatorilor economici reali nu face decât să adâncească neîncrederea cetățenilor în instituțiile statului.

„Eu cred că greșim, dacă noi transmitem niște mesaje false oamenilor. Aici nu e vorba de partizanat. Dar nu se poate să le spui că de mâine vor trăi mai bine, când cifrele arată că nu. Când matematica arată că nu. Putem să discutăm. Bănuiesc că guvernul Bolojan a greșit de zeci de ori în diverse situații”, a punctat Radu Coșarcă.