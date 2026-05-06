O temă ce fusese lansată în spațiul public de Ilie Bolojan a fost demontată, marți în cadrul podcastului Contrapunct. Emisiunea, realizată de Dan Andronic pentru evz.ro și canalul de YouTube Hai România, i-a avut ca invitați pe Mihai Daraban, președintele CCIR, și pe jurnalistul Mirel Curea. Analiza s-a concentrat pe afirmațiile premierului privind influența primelor managementului de la Hidroelectrica asupra prețului energiei, dar și pe ascensiunea suspectă a acestuia în mediul online.

Dan Andronic a taxat discursul lui Ilie Bolojan, considerând că acesta fie ignoră realitatea cifrelor, fie alege să distorsioneze adevărul în mod deliberat. Realizatorul a punctat faptul că sumele alocate pentru performanța managementului sunt nesemnificative în raport cu structura de preț a energiei electrice la nivel național.

„Mă uitam, la ipocrizia lui Bolojan, a venit la Guvern și a spus o mitocănie cât casa. Că, dacă nu s-ar da prime managementului de la Hidroelectrica, energia ar fi mai ieftină și toți românii ar câștiga mai mult. Deci știi cât sunt primele managementului de la Hidroelectrica? 200.000 de euro. Despre asta vorbim. Deci primul ministru ăsta ori nu înțelege, ori este un mincinos patentat. Dar eu încă mai cred că el nu se pricepe”, a afirmat Dan Andronic.

Mirel Curea crede că Ilie Bolojan nu este victima unei neînțelegeri, ci acționează programat, însă nu neapărat în interesul cetățenilor români, ci mai degrabă în favoarea marilor corporații.

„Pricepe perfect. Așa am crezut și eu, că nu pricepe. Până când l-am văzut ce face pentru multinaționale. Deci pentru multinaționale a decis perfect, în interesul lor. Pricepe al dracului de bine. Părerea mea și mi-o asum, e doar a mea, este că e luat de o putere străină. Eu nu am alte explicații. Certe este că nu sunt americani. Dacă ar fi fost razna și în privința deciziilor la intern și în privința deciziilor pentru multinaționale, ai fi zis, bă, omul e razna. Nu. Acolo e perfect coerent”, a explicat Mirel Curea.

Analiza jurnalistului a continuat cu o observație referitoare la impactul social al măsurilor guvernamentale.

„Deciziile pe care le-a luat pentru multinaționale nu doar că le favorizează deșănțat, dar sunt decizii care se potențează reciproc în folosul multinaționalelor. Pe când, la intern, a distrus categoriile care se află într-o situație precară”, a completat acesta.

Un alt punct atins a fost succesul fulminant pe care Ilie Bolojan l-a înregistrat recent pe rețelele sociale. Dan Andronic a făcut o paralelă între cifrele actualului premier și fenomenul Călin Georgescu, sugerând că în spatele zecilor de mii de aprecieri s-ar afla, de fapt, ferme de conturi false.

„Eu am bănuit tot timpul că el face parte din ceea ce se numește generic Rețeaua Soros. Am văzut relația privilegiată cu Maia Sandu. Am văzut ce s-a întâmplat zilele astea, în ultimele două săptămâni. Deci am avut un boom, că îmi dădea cineva, era foarte mândru, ia uite, 59.000 de like-uri în două ore la o postare a lui Bolojan. I-am zis: prietene, ori faci stand-up comedy, ori nu-ți dai seama că faci stand-up comedy. Nu există așa ceva. Ăștia sunt niște boți din India, dar ți-i aduc și eu dacă vrei. Nu costă bani mulți. Cât vrei, câte zeci de mii de like-uri, mâine-ți fac”, a remarcat Andronic.

Concluzia discuției a fost că promovarea agresivă de care beneficiază Ilie Bolojan face parte dintr-un tipar deja cunoscut în politica românească, susținut de aceleași grupuri de influență care au promovat în trecut figuri controversate din sistemul de forță.