Reguli pentru concediu paternal în România. Concediul paternal este reglementat prin Legea nr. 210/1999 și are scopul de a asigura participarea efectivă a tatălui la îngrijirea copilului nou-născut.

Legea prevede că acest concediu este acordat pentru a facilita concilierea vieții profesionale cu viața de familie în cazul lucrătorilor care sunt părinți.

Beneficiază de acest drept orice tată care are un raport legal de muncă, indiferent dacă lucrează cu normă întreagă sau part-time, în mediul privat sau în sectorul public.

Sunt incluși și funcționarii publici, militarii, polițiștii, persoanele cu contracte de mandat sau management, dar și cei care lucrează în baza unor convenții civile.

Un aspect important este că nu există condiție de vechime în muncă. Chiar și tații angajați recent pot solicita concediul paternal. De asemenea, nu este necesar ca părinții să fie căsătoriți. Pot beneficia și tații necăsătoriți, dacă au recunoscut copilul.

După modificările aduse prin OUG 117/2022, orice tată angajat poate beneficia de 10 zile lucrătoare de concediu paternal plătit, acordate imediat după nașterea copilului.

Perioada poate fi extinsă cu încă 5 zile lucrătoare dacă tatăl urmează un curs de puericultură și obține atestatul necesar.

Astfel, durata totală poate ajunge la 15 zile lucrătoare.

O schimbare importantă introdusă de lege este că aceste 5 zile suplimentare nu mai sunt limitate la o singură utilizare. Tatăl poate beneficia de ele pentru fiecare copil nou-născut, dacă prezintă dovada absolvirii cursului de puericultură.

Primul pas este depunerea unei cereri scrise către angajator, în care tatăl solicită acordarea concediului și menționează perioada în care dorește să îl efectueze.

La această cerere trebuie atașată copia certificatului de naștere al copilului.

Dacă se solicită și cele 5 zile suplimentare, este necesară și copia atestatului de absolvire a cursului de puericultură.

Cererea trebuie depusă în maximum 8 săptămâni de la nașterea copilului, acesta fiind termenul legal în care concediul poate fi acordat.

În funcție de regulile interne ale companiei, pot fi solicitate și copia actului de identitate sau o adeverință care să confirme calitatea de salariat.

Majoritatea angajatorilor folosesc formulare standard, însă legea nu impune un model unic obligatoriu.

Concediul paternal este plătit integral de angajator din fondul de salarii.

Indemnizația se acordă la nivelul veniturilor obișnuite ale angajatului, similar unei zile normale de muncă. Calculul include salariul de bază și celelalte venituri salariale obișnuite, precum sporurile sau alte adaosuri salariale.

Există însă o excepție: tichetele de masă nu se acordă în această perioadă, deoarece ele sunt destinate exclusiv zilelor efectiv lucrate.

Angajatorul are obligația să aprobe cererea dacă sunt îndeplinite condițiile legale, să plătească indemnizația și să nu concedieze angajatul pe durata concediului.

Refuzul acordării concediului paternal poate fi sancționat cu amenzi între 4.000 și 8.000 de lei.

La finalul concediului, angajatul trebuie reprimit pe același post sau pe unul echivalent, în aceleași condiții de muncă.

Cele 5 zile suplimentare sunt direct legate de absolvirea unui curs de puericultură.

Acesta este un program de instruire pentru viitorii părinți și include informații despre îngrijirea nou-născutului, igienă, alimentație, somn și dezvoltare.

Cursurile pot fi organizate în spitale, clinici, ONG-uri sau chiar online și, de regulă, durează câteva ore.

La final, participanții primesc un certificat care permite solicitarea prelungirii concediului paternal.

Cele două tipuri de concediu sunt adesea confundate, dar funcționează complet diferit.

Concediul paternal este de scurtă durată, se acordă imediat după nașterea copilului și este plătit de angajator.

Concediul de creștere a copilului poate dura până la 2 ani, este plătit de stat și poate fi luat de oricare dintre părinți.

Cele două nu se exclud, însă au reguli separate și scopuri diferite.

În practică, concediul paternal înseamnă implicarea directă a tatălui încă din primele zile: formalități administrative, sprijin pentru mamă, organizarea vieții de familie și începutul relației directe cu nou-născutul.