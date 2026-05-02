Valoarea maximă a pensiei de stat în Germania este de aproximativ 3.100 de euro pe lună, însă această sumă reprezintă o situație excepțională, fiind accesibilă doar persoanelor care au avut venituri foarte ridicate pe parcursul întregii cariere profesionale.

În realitate, majoritatea pensionarilor primesc sume semnificativ mai mici. Sistemul de pensii din Germania este strâns legat de veniturile obținute de-a lungul vieții active, ceea ce înseamnă că nivelul pensiei depinde direct de contribuțiile realizate.

Astfel, persoanele care au avut salarii reduse sau au înregistrat întreruperi în carieră trebuie să se aștepte la pensii considerabil mai mici, proporționale cu istoricul lor profesional și contribuțiile acumulate.

Românii din Germania care își doresc o pensie trebuie să știe că, în general, pentru a beneficia de sistemul de pensii german este necesar să locuiască și să fi contribuit în Germania. Instituția responsabilă cu pensiile precizează că persoanele cu venituri mai mici de aproximativ 924 de euro pe lună ar trebui să verifice dacă au dreptul la garanția de bază, un sprijin destinat celor cu resurse financiare reduse.

Această formă de sprijin se adresează în special persoanelor care nu au lucrat deloc sau au lucrat foarte puțin, cum este cazul unor gospodine. În același timp, sistemul german include și mecanisme de compensare, cum ar fi așa-numita „pensie pentru mame”, prin care perioadele dedicate creșterii copiilor sunt recunoscute și pot influența drepturile de pensie.

Conform autorităților din domeniu, securitatea de bază are rolul de a acoperi nevoile esențiale de trai, inclusiv cheltuielile pentru locuință și încălzire, contribuțiile la asigurările de sănătate și de îngrijire, precum și contribuțiile la pensie. În anumite situații, acest sprijin poate include și sume suplimentare pentru nevoi speciale sau ajutor în cazuri de dificultate.

Este important de înțeles că așa-numita „pensie de bază” nu este o pensie separată, ci un supliment acordat la pensia legală. Denumirea oficială este „supliment de pensie de bază”, iar acesta se calculează individual, în funcție de situația fiecărei persoane, nefiind o sumă fixă. Suplimentul poate fi acordat pentru pensii pentru limită de vârstă, pensii de invaliditate sau pensii de urmaș, în funcție de îndeplinirea anumitor criterii legate de vechimea în muncă și nivelul pensiei.

În termeni generali, acest supliment poate fi acordat dacă pensia este mai mică de aproximativ 1.100 de euro după 45 de ani de contribuții sau sub 975 de euro după 40 de ani de contribuții, existând și condiția acumulării a cel puțin 33 de ani de perioade relevante în sistemul public de pensii. În practică, majoritatea angajaților ajung totuși la o pensie peste nivelul de securitate de bază.

De exemplu, conform datelor din iulie 2024, o persoană care a lucrat 45 de ani cu normă întreagă la salariul minim de 12,41 euro pe oră ar putea primi o pensie de aproximativ 1.129 de euro net cu acest supliment inclus, în timp ce fără el suma ar fi de aproximativ 884 de euro. Dacă pensia rămâne insuficientă, pensionarii pot solicita și alte forme de sprijin social, în funcție de situația lor financiară, pentru a-și asigura un nivel minim de trai.

În Germania, un pensionar obișnuit primește în medie aproximativ 1.154 de euro lunar. Această sumă reprezintă valoarea efectivă care ajunge în cont, după deducerea contribuțiilor pentru asigurările de sănătate și îngrijire, și reflectă nivelul plătit de Deutsche Rentenversicherung pentru majoritatea celor peste 22 de milioane de beneficiari ai sistemului public de pensii.

În dezbaterile politice este însă adesea menționată o valoare mai ridicată, de 1.836 de euro brut, cunoscută sub denumirea de Eckrente sau „pensie standard”. Aceasta nu este o medie reală, ci un reper teoretic care presupune o carieră completă de 45 de ani fără întreruperi, în care persoana a câștigat constant salariul mediu național. În practică, foarte puține cariere respectă acest scenariu ideal.

Diferențele din interiorul sistemului de pensii sunt considerabile. În medie, pensionarii bărbați primesc aproximativ 1.405 euro lunar, în timp ce femeile încasează în jur de 955 de euro. Acest decalaj este explicat în principal prin perioadele de muncă part-time și întreruperile de carieră, mai frecvent întâlnite în cazul femeilor de-a lungul vieții profesionale.

Datele Oficiului Federal de Statistică arată, de asemenea, că aproximativ una din cinci persoane pensionate trăiește cu cel mult 1.400 de euro pe lună, ceea ce evidențiază faptul că o parte semnificativă a pensionarilor dispune de venituri relativ modeste.

Deși pensiile au crescut nominal cu 3,74% începând din iulie 2025, puterea lor de cumpărare în raport cu salariul mediu național a scăzut constant în ultimele decenii. Dacă în anii ’90 pensia reprezenta aproximativ 55% din salariul mediu, în prezent acest raport a coborât la circa 48%. Nivelul este garantat prin lege până în 2031, însă doar ca prag minim de protecție, nu ca indicator al unei îmbunătățiri a sistemului.

Sistemul german de pensii se bazează pe principiul solidarității între generații, în care angajații activi finanțează pensiile celor retrași din activitate, urmând ca la rândul lor să fie susținuți de generațiile viitoare. Acest model, stabil timp de decenii, este însă supus unor presiuni demografice tot mai mari.

Dacă în anii ’60 aproximativ șase contribuabili susțineau un pensionar, în prezent raportul a scăzut la aproximativ 2,1 la unu și continuă să se deterioreze. Prognozele Institutului de Economie din Köln indică faptul că până în 2030 acest raport ar putea coborî sub doi contribuabili pentru fiecare pensionar, iar până în 2050 ar putea ajunge la aproximativ 1,3.

Această evoluție este influențată semnificativ de ieșirea din activitate a generației baby-boom, născută între 1955 și 1965, care se retrage de pe piața muncii în perioada 2025–2035. Fenomenul determină simultan o creștere a numărului de pensionari și o reducere a bazei de contribuabili. În lipsa unor subvenții din bugetul federal, contribuțiile sociale ar trebui să crească de la nivelul actual de 18,6% la aproximativ 24–25% din salariul brut. Guvernul de la Berlin estimează deja o majorare la 19,1% începând cu 2028, iar specialiștii consideră că tendința de creștere va continua și în anii următori.