Potrivit unei analize realizate de Crosspoint Real Estate, asociat internațional al Savills în România, cel mai mare centru urban, București, rămâne lider național, cu venituri totale estimate la 66,8 milioane de euro.

În același timp, pe segmentul piețelor regionale, Brașov se evidențiază ca principal pol de creștere, cu venituri anuale de aproximativ 20,4 milioane de euro, confirmând interesul puternic pentru destinațiile turistice din afara Capitalei.

„Cererea pentru apartamente în regim hotelier a crescut constant în toate marile centre urbane, susținută deopotrivă de turismul intern, de turiștii străini și de mobilitatea profesională”, a declarat Ilinca Timofte, Head of Research în cadrul Crosspoint Real Estate. „Ceea ce observăm acum este o maturizare a pieței, proprietarii înțeleg că performanța depinde atât de locație, cât și de consistența calității oferite și de capacitatea de a valorifica evenimentele locale”, a adăugat Ilinca Timofte.

Capitala României a generat în 2025 venituri de 66,8 milioane de euro din închirieri în regim hotelier, în creștere cu 20% față de 2024 și de peste două ori mai mari comparativ cu 2022. În același timp, numărul mediu de apartamente listate a ajuns la 5.507 unități, cu 541 mai multe decât în anul precedent.

Evoluția a fost susținută de contextul turistic favorabil, Bucureștiul atrăgând 2,06 milioane de turiști, dintre care peste 1,1 milioane au fost vizitatori străini, în creștere cu 8% față de 2024. Luna septembrie a fost cea mai performantă, impulsionată de Festivalul Internațional George Enescu, care a adunat peste 120.000 de spectatori și a devenit unul dintre cele mai importante evenimente culturale din regiune.

Pe piața de profil, capitala a înregistrat în 2025 un tarif mediu pe noapte (ADR) de 56,5 euro și o rată de ocupare de 62%, una dintre cele mai ridicate dintre marile orașe analizate. Acest lucru a generat un venit mediu lunar de aproximativ 1.006 euro per proprietate listată, situând Bucureștiul mult peste piețele regionale din perspectiva veniturilor.

Din punct de vedere al distribuției geografice, oferta de apartamente rămâne concentrată în zona centrală, însă tendința ultimilor ani indică o extindere treptată către toate cartierele Capitalei, cu estul orașului încă mai puțin dezvoltat pe acest segment.

Analiza realizată de Crosspoint Real Estate vizează principalele piețe regionale de închirieri în regim hotelier din România: Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Timișoara și Iași. Diferențele de performanță între aceste orașe sunt semnificative și reflectă specificul fiecărei piețe, influențat de profilul turistic, sezonalitate și evenimentele majore organizate local.

„August rămâne luna cea mai performantă la nivel național, datorită suprapunerii între sezonul estival, festivalurile de muzică și perioada principală de vacanță. Diferența față de anii anteriori este că această performanță de vârf nu mai compensează un extrasezon slab, vedem o distribuție mai uniformă a veniturilor pe tot parcursul anului, semn că piața short-term rentals din România a trecut de faza incipientă și intră într-o etapă de consolidare”, a explicat Ilinca Timofte.

Brașov – destinație turistică activă tot anul

Brașovul rămâne piața regională cu cele mai multe listări (1.946 proprietăți, +7% față de 2024) și cea mai bună performanță financiară, cu un venit mediu anual de 10.471 euro pe proprietate. Avantajul principal este statutul de destinație turistică activă pe tot parcursul anului, cu cerere constantă indiferent de sezon.

Cluj-Napoca – festivalurile susțin vârfurile de vară

Cluj-Napoca este cea mai mare piață regională ca număr de listări (1.306) și ocupă locul al doilea la venituri medii anuale, cu 9.910 euro pe proprietate. Evoluția este puternic influențată de evenimentele majore: Untold Festival și Electric Castle, care au atras în 2025 aproximativ 800.000 de participanți și au generat vârfuri clare de cerere în iulie și august, cu venituri de circa 1.000 euro per proprietate.

Constanța – sejururi lungi și venituri stabile

Zona litoralului, incluzând Mamaia și Mangalia, se remarcă prin cele mai lungi sejururi din analiză, de 6,5 zile în medie, față de aproximativ 3 zile în celelalte orașe. Această caracteristică susține o performanță anuală solidă, cu 8.980 euro venit mediu pe proprietate, poziționând Constanța pe locul al treilea. Luna august rămâne vârful sezonului, cu un ADR de 103,8 euro și venituri medii de 1.500 euro per proprietate.

Timișoara – piață stabilă, cerere de business

Timișoara are o piață relativ stabilă, cu 837 proprietăți listate (stagnare față de 2024) și venituri medii anuale de 8.220 euro pe proprietate. Deși august este luna de vârf, cele mai ridicate tarife medii apar în decembrie, ceea ce indică o cerere diversificată, susținută în principal de segmentul business.

Iași – ocupare mai redusă, alternativă către chiria clasică

Iașiul înregistrează 563 de listări (+6%), dar cea mai scăzută rată medie de ocupare din analiză, de 47,4%. Vârful de sezon apare în octombrie, cu un ADR maxim de 51,3 euro. În acest context, mulți proprietari iau în calcul închirierea pe termen lung, unde chiriile pentru apartamente cu două camere în zone centrale ajung la 650–850 euro lunar, comparativ cu un venit mediu anual de 7.348 euro din regimul hotelier (aproximativ 612 euro/lună).