Datele arată însă o schimbare importantă în piața hotelieră locală: veniturile cresc fără o majorare a volumului de turiști, ceea ce indică o repoziționare a industriei către servicii cu valoare mai mare și clienți dispuși să plătească mai mult.

Potrivit raportului anual privind piața hotelieră din România realizat de Crosspoint Real Estate, asociatul internațional Savills în România, numărul total de turiști a scăzut în 2025 la 14,3 milioane de persoane, cu 2% mai puțin comparativ cu anul anterior.

În același timp, gradul mediu de ocupare al unităților de cazare s-a redus de la 30,4% la 28,8%.

Chiar și în aceste condiții, operatorii hotelieri au reușit să își crească veniturile prin majorarea tarifelor, în special în segmentul hotelurilor de 4 și 5 stele.

ADR-ul (tariful mediu zilnic) pentru hotelurile premium a ajuns la 94,68 euro, în creștere cu 8,5%, iar RevPAR-ul (venitul pe cameră disponibilă) a urcat cu 12,2%, până la 61,33 euro.

Specialiștii Crosspoint spun că piața hotelieră din România trece printr-o transformare structurală, în care accentul nu mai este pus pe creșterea numărului de turiști, ci pe menținerea tarifelor ridicate și atragerea segmentelor premium.

„Piața hotelieră intră într-o etapă în care performanța nu mai este determinată de creșterea cererii, ci de capacitatea de a susține tarifele și de a atrage segmente premium. Este un semnal de maturizare, dar și de vulnerabilitate în fața unor eventuale scăderi de cerere”, a declarat Ilinca Timofte, Head of Research Crosspoint Real Estate.

Potrivit raportului, această schimbare arată o repoziționare a industriei către o creștere bazată mai mult pe valoare decât pe volum.

Datele din raport arată că hotelurile și aparthotelurile de 4 și 5 stele au avut un rol decisiv în creșterea veniturilor din industrie.

Aceste unități, care însumează aproximativ 83.000 de camere la nivel național, au generat aproape 974,5 milioane de euro în 2025, adică aproape jumătate din veniturile totale ale pieței hoteliere, deși reprezintă doar aproximativ 20% din capacitatea totală de cazare.

Bucureștiul rămâne cea mai importantă piață hotelieră premium din România, cu venituri de 347,7 milioane de euro și un grad de ocupare de 72,6%.

În paralel însă, marile orașe regionale continuă să câștige teren:

Cluj-Napoca a generat venituri de 45,3 milioane euro pe segmentul de 4 și 5 stele;

Timișoara a ajuns la aproximativ 25 milioane euro.

La nivel agregat, piețele regionale au depășit chiar contribuția individuală a Capitalei în segmentul upscale, semn că cererea se extinde tot mai mult în afara Bucureștiului.

Raportul Crosspoint arată că numărul turiștilor străini a crescut cu 7% în 2025, până la aproape 3 milioane de persoane.

Această evoluție a compensat parțial reducerea cererii interne și a contribuit la menținerea tarifelor ridicate, în special pe segmentul premium și în marile orașe.

Specialiștii spun că turiștii internaționali sunt mai puțin sensibili la preț și contribuie la consolidarea unui model de business bazat pe servicii cu valoare ridicată.

Performanța veniturilor vine însă într-un context economic dificil pentru operatorii hotelieri.

Potrivit raportului, în 2025 industria a trebuit să suporte:

majorarea TVA pentru restaurante la 21%;

creșterea salariului minim;

accize mai mari;

o inflație medie de 6,8%.

În plus, pentru 2026 există mai mulți factori de risc:

volatilitatea prețurilor la energie;

tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu;

reducerea voucherelor de vacanță.

Industria estimează că modificările privind voucherele de vacanță ar putea reduce cererea internă cu 30–40%.

Raportul atrage atenția și asupra dezechilibrului structural din turismul românesc. Cheltuielile românilor în străinătate depășesc semnificativ veniturile generate de turiștii străini în România, deficitul ajungând la aproximativ 10 miliarde de euro.

Potrivit Crosspoint, Bucureștiul a înregistrat în 2025 al treilea cel mai bun ritm de creștere a valorii activelor hoteliere din Europa, cu un avans de 4,6% față de anul anterior, conform datelor HVS Europe.

Cu toate acestea, valorile activelor nu au recuperat complet scăderea de peste 20% înregistrată după 2020 și se află în prezent la aproximativ 95% din nivelul maxim atins în 2019.

Volumul investițiilor hoteliere a depășit 60 de milioane de euro în 2025, în creștere cu aproximativ 25% față de anul precedent, însă rămâne redus comparativ cu alte piețe din regiune.

Raportul arată că piața devine tot mai selectivă pentru investitori, pe fondul combinației dintre performanța operațională ridicată și volatilitatea cererii.