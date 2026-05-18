Executivul european intenționează să adopte până la 1 iulie un act de implementare care să stabilească noile cote de import pentru fiecare țară în parte, astfel încât actualele măsuri de salvgardare să fie înlocuite fără întreruperi.

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, a explicat că scopul principal este menținerea protecției pentru industria europeană a oțelului și evitarea unui vid legislativ după expirarea actualului sistem.

Aceasta a precizat că propunerea urmărește continuitatea măsurilor și garantarea unui nivel de protecție necesar pentru sectorul siderurgic european, într-un context internațional marcat de supracapacitate de producție și concurență puternică din afara Uniunii.

Comisia a confirmat că noul regim va include toți partenerii comerciali ai Uniunii Europene, inclusiv statele care au acorduri de liber schimb cu UE, precum Elveția.

Potrivit oficialilor europeni, această decizie este necesară pentru a asigura condiții echitabile de concurență, în condițiile în care acești parteneri sunt responsabili pentru peste 80% din importurile de oțel în Uniunea Europeană.

Singura excepție parțială va fi aplicată statelor din Spațiul Economic European, deoarece piețele acestora sunt deja puternic integrate cu piața unică europeană.

Paula Pinho a precizat că Bruxelles-ul poartă deja discuții cu toți partenerii comerciali pentru a găsi soluții comune privind problema supracapacității globale de producție.

„Pentru a asigura eficiența și condiții echitabile de concurență, aceste măsuri de salvgardare pentru oțel ar trebui să se aplice tuturor partenerilor UE, inclusiv partenerilor din acorduri de liber schimb. În context, acești parteneri sunt responsabili pentru peste 80% din importurile de oțel în Uniunea Europeană”, a explicat aceasta.

„Doar țările din Spațiul Economic European, a căror piață este deja strâns integrată cu piața unică a UE, vor fi parțial exceptate de la aceste măsuri”, a mai precizat Paula Pinho.

Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea unui nou regim post-salvgardare, care va intra în vigoare de la 1 iulie 2026.

Acesta va include cote tarifare anuale pentru importurile de oțel și o taxă de 50% pentru volumele care depășesc limitele stabilite.

Înainte de acest termen, Comisia poate adopta acte urgente pentru distribuirea cotelor pe țări, astfel încât noul sistem să funcționeze imediat după expirarea actualului regim.

Scopul este protejarea producătorilor europeni într-un moment în care presiunea importurilor ieftine rămâne ridicată.

Un alt element important este sistemul „melt-and-pour”, prin care autoritățile europene vor urmări originea reală a producției de oțel.

Până la 31 august 2026, Comisia trebuie să stabilească regulile privind dovezile necesare pentru acest sistem.

De la 1 octombrie 2026, importatorii vor fi obligați să prezinte documente verificabile, inclusiv certificate de testare emise de oțelării, pentru a demonstra unde a fost produs și turnat inițial oțelul.

Ulterior, de la 1 octombrie 2027, aceste date vor deveni criteriu oficial în alocarea cotelor pe țări.

Comisia Europeană a stabilit deja un calendar extins pentru următorii ani.

La finalul lui 2026 va avea loc prima revizuire privind extinderea măsurilor către alte categorii de produse din oțel.

În 2027 și 2028 vor fi analizate extinderea regimului către produse finite și semifinite, precum și folosirea formală a criteriului de origine „melt-and-pour” pentru accesul la cote tarifare.

Prima evaluare completă a eficienței noului regulament este programată pentru 30 iunie 2029 și va analiza impactul asupra industriei, prețurilor, consumatorilor și procesului de decarbonizare.

Bruxelles-ul transmite astfel că protejarea industriei siderurgice europene rămâne o prioritate strategică pe termen lung.