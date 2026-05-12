Un comitet european format din experți ai statelor membre a votat marți interzicerea importurilor de carne din Brazilia începând cu 3 septembrie. Motivul este utilizarea antimicrobienelor pentru stimularea creșterii animalelor, o practică interzisă de normele europene privind siguranța alimentară.

Prin această decizie, Brazilia este eliminată de pe lista țărilor terțe care respectă cerințele Uniunii Europene și care pot exporta animale destinate producției alimentare către piața europeană.

Potrivit unor oficiali citați de Euronews, votul a fost unanim, iar Brazilia devine astfel primul stat eliminat de pe această listă din cauza nerespectării restricțiilor privind utilizarea antimicrobienelor în zootehnie.

Lista actualizată a țărilor care respectă normele UE urmează să fie adoptată oficial în următoarele zile.

Decizia apare la scurt timp după ce acordul comercial UE-Mercosur, semnat între Uniunea Europeană și Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay, a intrat provizoriu în vigoare la 1 mai.

Acordul liberalizează comerțul cu produse agricole între cele două regiuni și a fost puternic contestat de fermierii europeni, care se tem că diferențele dintre standardele de producție vor crea concurență neloială din partea importurilor din America Latină.

Un diplomat european a explicat că este esențial ca Uniunea să aplice regulile în mod real, deoarece acest lucru menține încrederea, condițiile egale de concurență și relațiile corecte cu partenerii comerciali.

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Eva Hrncirova, a confirmat că din 3 septembrie Brazilia nu va mai putea exporta către UE mai multe categorii de produse.

Este vorba despre bovine, cabaline, păsări de curte, ouă, produse din acvacultură, miere și membrane naturale utilizate în industria alimentară.

Comisia Europeană a transmis că acordurile comerciale nu modifică regulile sanitare ale Uniunii și că standardele obligatorii privind siguranța alimentară rămân aceleași atât pentru fermierii europeni, cât și pentru exportatorii din afara Uniunii.

Eva Hrncirova a precizat că Bruxelles stabilește standardele sanitare și fitosanitare obligatorii, iar acestea trebuie respectate de toți actorii implicați.

„Acordurile comerciale nu ne schimbă regulile”, a spus Hrncirova. „Comisia stabilește standardele sanitare și fitosanitare obligatorii ale Uniunii, iar atât fermierii noștri, cât și exportatorii din țări terțe trebuie să le respecte.”

Bruxellesul a negociat și măsuri de protecție pentru fermierii europeni, inclusiv mecanisme de monitorizare a pieței în cazul unei creșteri bruște a importurilor din statele Mercosur.

De asemenea, au fost introduse cote pentru produsele considerate sensibile, inclusiv carne și carne de pasăre.

Importurile din Brazilia pot fi reluate dacă autoritățile europene constată că statul respectă din nou regulile privind siguranța alimentară. În acest caz, Brazilia ar putea beneficia din nou de aceleași reduceri tarifare aplicate celorlalte state din Mercosur.