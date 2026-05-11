Plângerea a fost transmisă de Polonia duminică seara Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) din Luxemburg, iar informația a fost confirmată de viceministrul polonez de Externe, Marcin Bosacki.

Oficialul a explicat că Polonia solicită nu doar suspendarea valabilității acordului, ci și oprirea aplicării sale provizorii până când instanța europeană va lua o decizie finală.

Bosacki a declarat că Polonia se așteaptă ca hotărârea Curții să ducă la suspendarea valabilității și a punerii în aplicare a acordului Mercosur. Potrivit acestuia, forma actuală a documentului ar fi dăunătoare atât pentru agricultura poloneză, cât și pentru agricultura Uniunii Europene în ansamblu.

Acordul comercial a intrat provizoriu în vigoare la 1 mai și face parte din parteneriatul semnat între Uniunea Europeană și statele Mercosur, respectiv Argentina, Brazilia, Paraguay, Uruguay și Bolivia.

Reprezentanții celor două blocuri au semnat acest acord de parteneriat pe 17 ianuarie, iar Consiliul UE l-a aprobat cu majoritate de voturi pe 9 ianuarie.

Totuși, mai multe state membre și-au exprimat rezerve serioase. Printre acestea se numără Polonia, Franța, Irlanda, Ungaria și Austria.

Ministrul polonez al Agriculturii, Stefan Krajewski, a confirmat că Polonia este singurul stat membru al Uniunii Europene care a contestat oficial acordul în fața celei mai înalte instanțe europene.

Acesta a transmis că principala preocupare a Guvernului de la Varșovia este protejarea fermierilor și a consumatorilor polonezi. Potrivit ministrului, agricultorii din Polonia nu resping ideea de concurență, însă cer ca aceasta să se desfășoare în condiții echitabile și la standarde similare pentru toate produsele.

„Producătorii polonezi nu se tem de concurență, cu condiția ca aceasta să se desfășoare în condiții echitabile și la standarde înalte”, a transmis ministrul pe platforma X.

Nemulțumirea fermierilor vizează în special importurile agricole din statele Mercosur, unde costurile de producție și normele de mediu sau de siguranță alimentară pot fi diferite față de cele impuse în Uniunea Europeană.

Autoritățile poloneze consideră că acest dezechilibru poate afecta serios competitivitatea producătorilor locali și poate pune presiune pe piața agricolă europeană.

Deocamdată, acordul complet de parteneriat nu poate intra definitiv în vigoare fără ratificarea tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. Până atunci, decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene ar putea influența semnificativ viitorul acestei înțelegeri comerciale.