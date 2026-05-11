Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a lansat luni, 11 mai 2026, o inițiativă legislativă pentru reforma sistemului fiscal, bazată pe implementarea taxării inverse generalizate pentru TVA. Propunerea este prezentată ca o soluție tehnică susținută de economiști pentru a reduce deficitul de încasare a TVA (GAP-ul), domeniu unde România ocupă primul loc în Uniunea Europeană.

Măsura, detaliată la Palatul Parlamentului în cadrul conferinței „O fiscalitate mai dreaptă și mai bine acceptată”, vizează recuperarea miliardelor de euro pierdute în fraudele de tip „carusel” și corectarea erorilor de guvernare actuale.

Petrișor Peiu vrea colectarea TVA exclusiv la momentul consumului, pentru a simplifica procedurile

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a subliniat că implementarea taxării inverse este deja o metodă funcțională în sectoarele unde este aplicată. Acesta a explicat că România utilizează în prezent un sistem mixt, în care taxarea inversă coexistă cu încasarea fracționată a taxei pe valoare adăugată. Potrivit senatorului, colectarea TVA ar trebui realizată exclusiv la momentul consumului, pentru a simplifica procedurile.

În plus, Petrișor Peiu a evidențiat necesitatea asigurării unui Cod fiscal stabil pentru mediul de afaceri. El a afirmat că orice modificare adusă impozitelor și taxelor principale ar trebui să rămână neschimbată pentru o perioadă de cel puțin cinci ani. Această stabilitate este considerată esențială pentru a oferi investitorilor predictibilitatea pe care o caută în piața românească.

„Noi avem astăzi un sistem mixt, practic, în care avem anumite domenii în care funcţionează taxarea inversă, adică încasarea TVA la consum, numai la consum şi, pe de altă parte, avem regula generală, cadrul general, care este încasarea fracţionată a taxei pe valoare adăugată. (…) 5 ani este o perioadă decentă în care ar trebui, dacă se fac modificări la Codul fiscal, repet, inclusiv impozitele, taxele şi contribuţiile principale, ar trebui ca aceste modificări să ducă la un Cod fiscal stabil, măcar pe o perioadă de 5 ani, pentru a oferi ceea ce caută, de fapt, toată lumea, orice investitor într-o piaţă, şi anume predictibilitatea, stabilitatea”, a indicat Petrișor Peiu.

Deputatul AUR Gianina Șerban, unul dintre inițiatorii proiectului, a declarat că acest demers legislativ reprezintă voința antreprenorilor români. Ea a explicat că proiectul a fost redactat în urma consultărilor cu mediul de afaceri, fiind considerat un beneficiu real pentru firmele corecte.

„Acest proiect legislativ a venit în urma mai multor solicitări din partea antreprenorilor, din partea mediului de afaceri. Într-adevăr, acest proiect legislativ este un beneficiu real pentru mediul de afaceri românesc”, spune ea.

Deputatul a atras atenția asupra faptului că România pierde 30% din TVA ce ar trebui colectată, ceea ce plasează țara pe o poziție fruntașă la capitolul evaziune în Europa.

Conform Gianinei Șerban, taxarea inversă elimină principalele rupturi din bugetul de stat provocate de fraudele carusel și reduce numărul controalelor asupra firmelor care solicită rambursări de TVA.

„Suntem tot timpul într-un top fruntaş în ceea ce priveşte GAP-ul de TVA. (…) Suntem pe primul loc în Europa, la 30%, ceea ce înseamnă foarte mult. Potrivit AUR, proiectul legislativ de taxare inversă elimină, în primul rând, fraudele de tip carusel. De acolo apar cele mai mari rupturi în bugetul de stat. După care avem controale, pentru că dumneavoastră, în calitate de antreprenori, puteţi cere rambursare de TVA”, a punctat Gianina Șerban.

Ea a criticat deciziile Guvernului Bolojan de a majora taxele, susținând că aceste măsuri îi pedepsesc doar pe contribuabilii onești, în timp ce evazioniștii vor continua să ignore legea indiferent de nivelul cotelor de impunere.

Deputatul AUR a concluzionat că proiectul oferă o șansă reală de reducere a deficitului bugetar prin recuperarea fondurilor care dispar din cauza actualului sistem de taxare.

„Ce face domnul Bolojan? Creşte taxele şi impozitele. Către cine? Către cei corecţi. Pentru că cei care nu plătesc nu vor plăti oricum. Şi dacă ar fi TVA 1%, şi dacă ar fi 20%, şi dacă ar fi 25%. Prin acest proiect legislativ credem că avem o şansă reală de reducere a deficitului bugetar, pentru că vorbim de miliarde care sunt produse de acest GAP de TVA”, a încheiat Gianina Șerban.

Specialistul în fiscalitate Gabriel Biriș a adăugat o perspectivă tehnică, precizând că România poate solicita Comisiei Europene o derogare pentru a aplica taxarea inversă generalizată.

El a amintit că o astfel de posibilitate a existat și în trecut, dar nu a fost utilizată de autorități. Expertul a propus lansarea unui proiect pilot pentru a testa eficiența mecanismului privind TVA la nivel național.

„Aveam posibilitatea să cerem taxare inversă generalizată, prin derogare de la Comisie, pe o directivă la care am avut şi eu un mic aport în 2016, directiva a fost aprobată în 2018, nu am cerut atunci taxare inversă generalizată. Cred însă că şi acum am putea, şi este pus în proiect, am putea să cerem o derogare şi să mergem pe un proiect pilot să vedem cum funcţionează”, a afirmat Biriș.

Gabriel Biriș a argumentat că taxarea inversă este deja un instrument de succes în lupta împotriva fraudei, fiind aplicată în prezent pentru achizițiile de dispozitive electronice care depășesc pragul de 22.500 de lei.

Specialistul a punctat că, dacă măsura s-a dovedit eficientă pentru bunurile cu risc fiscal ridicat, nu există motive pentru care să nu fie extinsă la nivelul întregii economii pentru a securiza veniturile statului.

„Noi astăzi avem, nu ştiu câţi ştiţi, dar dacă cumpărăm mai multe telefoane mobile sau mai multe laptopuri şi factura trece de 22.500 de lei, avem taxare inversă. Deci noi aplicăm astăzi taxarea inversă la bunurile care sunt de risc fiscal. Deci taxarea inversă este o măsură de combatere a fraudei, nu? Da. Păi şi atunci de ce să nu o aplicăm la toate? Dacă este bună pentru unele, de ce n-ar fi pentru toate?”, a concluzionat Gabriel Biriș.