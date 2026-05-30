Principalii vinovați pentru dezastrul fiscal. Gabriel Biriș: Există hoți! Hoți puțini, dar care fură foarte mult

Gabriel Biriș susține că principala problemă a sistemului fiscal românesc nu este legislația, ci lipsa predictibilității și nivelul ridicat al evaziunii fiscale. Expertul afirmă că fraudele din zona TVA, accizelor și impozitului pe profit produc pierderi uriașe pentru bugetul de stat. În opinia sa, grupuri restrânse reușesc să prejudicieze statul cu sume foarte mari fără să fie deranjate de autorități.

În cadrul podcastului „România Paradoxală”, realizat de jurnalistul Mihai Tatulici, expertul în fiscalitate Gabriel Biriș a analizat cauzele care mențin România printre statele europene cu cele mai slabe rezultate în colectarea taxelor și impozitelor.

Expertul a respins ideea că rezultatele slabe ale fiscalității românești sunt cauzate de lipsa specialiștilor sau de calitatea legislației. Acesta a arătat că, în prezent, există numeroși experți bine pregătiți atât în mediul privat, cât și în instituțiile statului, iar multe dintre reglementările fiscale au fost considerate eficiente de-a lungul timpului.

Întrebat de Mihai Tatulici de ce România are una dintre cele mai slabe fiscalități din Europa, în condițiile în care dispune de specialiști de calitate, Gabriel Biriș a explicat că problema nu se află în structura legislației fiscale.

„Avem una dintre cele mai ineficiente pentru că pe pe anumite impozite legislația noastră este nu e deloc rea. Avem cotă unică la un nivel mult mai mic decât ce au alții cote progresive cu rezultate mult mai bune decât am avut înainte cu cotele progresive. Avem o lege privind impozitul pe profit care era adică reglementări care erau foarte ok până s-au apucat să le strice prin 2023-2024, dar sunt pe cale de a fi reparate. TVA-ul și accizele sunt implementări ale directivelor. Deci nu e așa de proastă legislația noastră. Dimpotrivă”, a declarat Gabriel Biriș.

Potrivit acestuia, dificultățile apar mai ales din cauza instabilității legislative, care afectează atât mediul de afaceri, cât și capacitatea companiilor de a-și face planuri pe termen lung.

În analiza sa, Gabriel Biriș a identificat două cauze principale pentru performanța slabă a colectării taxelor în România. Prima este reprezentată de modificările frecvente ale legislației fiscale, iar a doua de amploarea evaziunii fiscale.

Expertul a explicat că schimbările repetate ale regulilor fiscale generează incertitudine și lipsă de predictibilitate, aspecte care afectează grav mediul economic. În același timp, acesta susține că o parte importantă a pierderilor bugetare este provocată de fraudele fiscale din domeniul TVA, al accizelor și al impozitului pe profit.

„Păi, situația e proastă din două motive. În primul rând pentru că avem extrem de multe modificări ale legislației fiscale, uneori modificări ale modificărilor, apoi modificări ale modificărilor, ceea ce dă o stare de nervozitate și incertitudine. Lipsa de predictibilitate pentru business e cel mai rău lucru și pentru că avem foarte mulți hoți, apropo de titlu, de fapt nu sunt foarte mulți hoți, avem foarte mare hoție pentru că eu am convingerea că hoți sunt puțini, dar fură mult și asta se întâmplă în special la TVA, dar și la accize și la impozitul pe profit, că GAP-ul, adică gaura de colectare are este la fel tot peste 30% și la impozitul pe profit ca și la TVA”, a afirmat Gabriel Biriș.

Acesta a precizat că marile companii și contribuabilii care își desfășoară activitatea în mod transparent nu reprezintă sursa acestor probleme, ci grupuri restrânse care produc prejudicii foarte mari și care, în opinia sa, beneficiază de protecție.

„Dacă te uiți în jurul oamenii pe care îi cunoaștem, businessurile pe care le cunoaștem, clienții noștri, acolo nu există hoție și sunt ca cifră de afaceri foarte mari. Sunt așa undeva în zona asta de background însă niște niște hoți care nu mulți, care fură foarte mult și sunt protejați. Adică nu sunt deranjați”, a spus Gabriel Biriș.

Gabriel Biriș a vorbit și despre contextul în care evaziunea fiscală a fost inclusă pe lista amenințărilor la adresa siguranței naționale. Acesta a afirmat că a susținut activ această măsură după aderarea României la Uniunea Europeană, când au apărut noi tipuri de fraude fiscale.

Expertul a explicat că eliminarea controalelor vamale în interiorul pieței unice europene a creat condiții favorabile pentru dezvoltarea fraudelor de tip carusel, prin care companii implicate în tranzacții intracomunitare colectau TVA fără a-l mai vira la bugetul statului.

„Da, într un fel am vârât, da. A decis-o președintele Băsescu atunci, dar după o campanie făcută de mine și l-am și interpelat la o întâlnire. Pornind tocmai de la faptul că evident ca și în alte domenii noi am intrat complet nepregătiți în UE. Dispărând vămile, s-a creat o oportunitate de fraudă imensă, frauda carusel, adică companii care cumpărau din afara României, din Uniunea Europeană fără TVA nu mai plăteau TVA-ul în vamă cum era înainte de Uniunea Europeană ca să se refacă lanțul ăla al plăților fracționate, care e baza TVA-ului, practic revindeau cu TVA, colectau, primeau TVA-ul că se băga pe lanț și se pierdea urma și nu plăteau miliarde de euro s au furat rapid peste noapte. Nici nu trebuia să mai faci contrabandă cu ceva, că era mult mai simplu să scrii facturi”, a declarat Gabriel Biriș.

Acesta consideră însă că includerea evaziunii fiscale în categoria amenințărilor la siguranța națională nu a fost utilizată pentru coordonarea eficientă a instituțiilor statului în lupta împotriva fraudelor, ci pentru introducerea ofițerilor de informații în structurile ANAF.