Avocatul Gabriel Biriș a reamintit că promovează încă din 2008 introducerea taxării inverse generalizate la TVA, pe care o consideră cea mai eficientă metodă de combatere a fraudei fiscale și a evaziunii. Acesta a susținut că a început să analizeze fenomenul după aderarea României la Uniunea Europeană, când ar fi descoperit amploarea fraudei de tip carusel și impactul major asupra bugetului de stat. Biriș a reamintit că, în 2009, deficitul de colectare a TVA („VAT GAP”) al României ajunsese la 49,5% și a precizat că încă din acea perioadă a asociat evaziunea fiscală cu o amenințare la adresa siguranței naționale.

El a afirmat că măsurile adoptate ulterior au generat, în practică, numeroase abuzuri împotriva antreprenorilor corecți și a amintit că, în 2016, a fost ținta unei campanii de presă după participarea la reuniunea ECOFIN, unde România ar fi susținut solicitarea Cehiei privind obținerea unei derogări pentru aplicarea taxării inverse.

Potrivit lui Biriș, Cehia a obținut în 2018 o directivă europeană care permitea statelor membre să solicite derogări pentru aplicarea sistemului, însă România nu ar fi făcut acest demers înainte ca prevederile directivei să expire, în 2022.

Avocatul a explicat, pe Facebook, că sistemul TVA funcționează în prezent printr-un mecanism mixt, care include taxarea inversă pentru achizițiile intracomunitare și anumite produse considerate cu risc fiscal ridicat, precum cerealele, telefoanele mobile sau fierul vechi. În opinia sa, extinderea taxării inverse la toate tranzacțiile ar elimina frauda de tip carusel, insolvențele frauduloase legate de TVA și problemele generate contribuabililor corecți de neplata facturilor de către clienți.

Biriș a susținut că taxarea inversă generalizată ar elimina inclusiv cererile de rambursare a TVA și costurile administrative aferente acestora. El a pus lipsa aplicării acestei măsuri în Uniunea Europeană pe seama faptului că niciun alt stat membru nu se confruntă cu un deficit de colectare comparabil cu cel al României.

În aceeași postare, Biriș a remarcat că măsura fusese inclusă în programul de guvernare al USR în 2024, însă ar fi fost abandonată după intrarea partidului la guvernare, în 2025. El a mai afirmat că subiectul a fost discutat și în negocierile pentru formarea guvernului demis recent, însă proiectul nu a fost susținut de experții implicați.

Avocatul a declarat că, în urmă cu câteva săptămâni, a participat la o discuție pe această temă la invitația deputatei Gianina Șerban, reprezentantă a AUR, și că ulterior aceasta a decis să promoveze un proiect legislativ privind taxarea inversă generalizată.

Biriș a subliniat că a susținut de-a lungul timpului proiecte asumate de mai multe partide politice, inclusiv PSD, PNL și UDMR, menționând măsuri precum rambursarea TVA cu control ulterior, cota unică sau consolidarea fiscală la impozitul pe profit. Totodată, el a precizat că nu este implicat direct în politică și că singurul partid din care a făcut parte a fost Forța Civică, pentru care a candidat în 2012.

Biriș a declarat că a fost prezent joi, 14 mai 2026, la Palatul Parlamentului pentru a susține proiectul privind taxarea inversă propus de AUR și a afirmat că ar fi făcut același lucru indiferent de partidul care ar fi inițiat măsura, invocând „calitatea de cetățean implicat”.