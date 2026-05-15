Avocatul Gabriel Biriș susține generalizarea taxării inverse la TVA
Avocatul Gabriel Biriș a reamintit că promovează încă din 2008 introducerea taxării inverse generalizate la TVA, pe care o consideră cea mai eficientă metodă de combatere a fraudei fiscale și a evaziunii. Acesta a susținut că a început să analizeze fenomenul după aderarea României la Uniunea Europeană, când ar fi descoperit amploarea fraudei de tip carusel și impactul major asupra bugetului de stat. Biriș a reamintit că, în 2009, deficitul de colectare a TVA („VAT GAP”) al României ajunsese la 49,5% și a precizat că încă din acea perioadă a asociat evaziunea fiscală cu o amenințare la adresa siguranței naționale.
El a afirmat că măsurile adoptate ulterior au generat, în practică, numeroase abuzuri împotriva antreprenorilor corecți și a amintit că, în 2016, a fost ținta unei campanii de presă după participarea la reuniunea ECOFIN, unde România ar fi susținut solicitarea Cehiei privind obținerea unei derogări pentru aplicarea taxării inverse.
Potrivit lui Biriș, Cehia a obținut în 2018 o directivă europeană care permitea statelor membre să solicite derogări pentru aplicarea sistemului, însă România nu ar fi făcut acest demers înainte ca prevederile directivei să expire, în 2022.
Avocatul a explicat, pe Facebook, că sistemul TVA funcționează în prezent printr-un mecanism mixt, care include taxarea inversă pentru achizițiile intracomunitare și anumite produse considerate cu risc fiscal ridicat, precum cerealele, telefoanele mobile sau fierul vechi. În opinia sa, extinderea taxării inverse la toate tranzacțiile ar elimina frauda de tip carusel, insolvențele frauduloase legate de TVA și problemele generate contribuabililor corecți de neplata facturilor de către clienți.
Biriș a susținut că taxarea inversă generalizată ar elimina inclusiv cererile de rambursare a TVA și costurile administrative aferente acestora. El a pus lipsa aplicării acestei măsuri în Uniunea Europeană pe seama faptului că niciun alt stat membru nu se confruntă cu un deficit de colectare comparabil cu cel al României.
Gabriel Biriș acuză USR că a abandonat taxarea inversă și susține proiectul promovat de AUR în Parlament
În aceeași postare, Biriș a remarcat că măsura fusese inclusă în programul de guvernare al USR în 2024, însă ar fi fost abandonată după intrarea partidului la guvernare, în 2025. El a mai afirmat că subiectul a fost discutat și în negocierile pentru formarea guvernului demis recent, însă proiectul nu a fost susținut de experții implicați.
Avocatul a declarat că, în urmă cu câteva săptămâni, a participat la o discuție pe această temă la invitația deputatei Gianina Șerban, reprezentantă a AUR, și că ulterior aceasta a decis să promoveze un proiect legislativ privind taxarea inversă generalizată.
Biriș a subliniat că a susținut de-a lungul timpului proiecte asumate de mai multe partide politice, inclusiv PSD, PNL și UDMR, menționând măsuri precum rambursarea TVA cu control ulterior, cota unică sau consolidarea fiscală la impozitul pe profit. Totodată, el a precizat că nu este implicat direct în politică și că singurul partid din care a făcut parte a fost Forța Civică, pentru care a candidat în 2012.
Biriș a declarat că a fost prezent joi, 14 mai 2026, la Palatul Parlamentului pentru a susține proiectul privind taxarea inversă propus de AUR și a afirmat că ar fi făcut același lucru indiferent de partidul care ar fi inițiat măsura, invocând „calitatea de cetățean implicat”.
„Din nou, despre taxare inversa la TVA
Vorbesc, scriu, fac analize despre acest subiect ca instrument de reducere a fraudei la TVA din 2008, cand – dupa aderare, am descoperit amploarea fraudei carusel si impactul dezastruos asupra bugetului. Sa nu uitam, in 2009 GAP-ul Romaniei a fost de 49,5%…
Atunci am si inceput sa pun semn de egalitate intre evaziune si amenintarea la siguranta nationala. In 2010 a fost inscrisa in lista. Acum imi pare rau, in loc sa duca la scaderea evaziunii, acest nou instrument a adus mult prea multe abuzuri impotriva antreprenorilor onesti…
In 2016 am avut o campanie oribila de presa impotriva mea, pornita exact in seara zilei in care participase cu ministrul Dragu la ECOFIN, unde Romania a sustinut cererea Cehiei de a obtine derogare ca sa aplice taxarea inversa… In dimineata zilei de 15 ianuarie ne-am vazut cu ministrul ceh de finante, in seara aceleiasi zile eram “regele offshore-urilor din Guvern”… Coincidenta? Nu cred…
In 2018 Cehia a obtinut o Directiva care permitea tarilor member sa ceara derogare. Noi nu am cerut, prevederile Directivei au “expirat” in 2022…
Am vorbit despre acest subiect la nenumarate conferinte in tara si in strainatate (Krinica, Harvard, Praga, Roma, etc). La Harvard am atras chiar atentia ca TVA este atat de usor de furat din Europa, ca nimeni nu ar trebui sa fie surprins cand vom afla ca acte teroriste sunt finantate cu TVA furat din UE. In 2016 am aflat ca bomba de la Bruxelles fusese finantata cu TVA furat din Olanda…
Revenind la subiect? Ce e taxarea inversa?
Ca sa intelegm mai usor, trebuie sa intelegem ce este TVA: este un impozit pe consum, neutru pentru business.
Colectarea TVA se bazeaza pe un sistem hibrid (regimul tranzitoriu, care e tranzitoriu de 30 de ani!):
– Taxare inversa, pentru toate achizitiile intracomunitare in care atat cumparator cat si vanzatorul au cod de TVA, cat si pentru produse “de risc” (cereale, telefoane mobile, fier vechi, cretificate verzi, etc). TVA nu se plateste de cumparator vanzatorului (si deci nu poate fi furat/neplatit de vanzator), iar cumparatorul compenseaza TVA de plata cu TVA deductibil. Banii nu mai circula de la cumparator la vanzator, de la vanzator la buget si de la buget la cumparator, daca cumparatorul are drept de deducere. Daca nu, cumparatorul plateste TVA direct la buget;
– Plati fractionate, la achizitiile pe teritoriul aceluiasi stat. Cumparatorul plateste TVA furnizorului (care ar trebui sa il plateasca la buget, dupa ce scade TVA platit propriilor furnizori), cumparatorul scazand acest TVA din TVA-ul colectat de la proprii clienti sau cerandu-l la rambursare.
De ce avem taxare inversa la produse de risc? Pentru ca taxarea inversa e singura metoda eficienta de combatere a fraudei. Pai si daca e asa – recunoscuta ca atare peste tot, inclusiv la Comisie, de ce nu am combate total frauda de TVA generalizand o solutie care a dovedit ca functioneaza?
La intrebarea asta raspunde taxarea inversa generalizata, care:
– Elimina integral frauda carusel (la achizitii intracomunitare, unde achizitorul nu plateste TVA, revinde cu TVA, il colecteaza si dispare);
– Elimina integral fraude de tip carusel interna (firma noua, emite factura cu TVA, TVA pe care cumparatorul il deduce, firma noua nu plateste la buget, functioneaza pana la primul control si apoi intra nu mai e de gasit);
– Elimna complet TVA neincasat ca urmare a insolventelor (frauduloase sau nu);
– Elimina problemele cauzate contribuabililor corecti de clienti care nu isi achita facturile (dar deduc TVA-ul pe care vanzatorul il are de plata pe 25 ale lunii urmatoare la buget);
– Elimina complet cererile de rambursare, deci si costurile asociate rambursarilor.
De ce nu aplica nimeni in UE taxarea inversa generalizata? La intrebarea aceasta pot raspunde doar cu o alta intrebare: de ce nu are nimeni in UE un GAP de 30%? La intrebarea asta va las sa va raspundeti singuri…
In 2024 am vazut in programul de guvernare cu care USR s-a prezentat in alegeri ca au inclus aceasta masura. Am salutat-o!
In 2025 USR a ajuns la guvernare si a uitat-o…
Tot in 2025, la negocierile pentru formarea guvernului acum demis, subiectul a fost luat foarte serios in discutie. Au aparut insa vocile expertilor care au spus ca nu e bine… Am raspuns la vremea aceea printr-o analiza publicata pe Cursdeguvernare. Subiectul a fost inchis, nu se poate!
In urma cu mai multe saptamani, am fost invitat la o discutie pe subiect de catre dna Gianina Serban, vicepresedintele Camere Deputatilor (AUR). Am primit intrebari, am oferit raspunsuri, ulterior dsa luand decizia sa promoveze un proiect de lege pe acest subiect in care am crezut, cred si voi crede cu tarie!
Am sustinut si voi sustine pe oricine promoveaza proiecte pe care le consider bune pentru tara mea!
Nu sunt implicat direct in politica, am fost membrul unui singur partid – Forta Civica, pentru care am si candidat in 2012.
Inainte si dupa acea perioada, am sustinut sau chiar propus proiecte asumate PNL, PSD, UDMR.
Rambursarea TVA cu control ulterior (2002, PSD), cota unica (2003 – PSD, 2004 – PNL/PD), diferentierea impozitului pe cladiri in functie de rezidential/nerezidential (PSD – 2015), consolidarea fiscala la impozitul pe profit (2018 – PSD), creditul fiscal pentru crese si gradinite (2020 -UDMR, suspendat de PNL in 2021 si ulterior abrogat) – sunt doar cateva exemple.
Mai sunt si alte exemple de implicare directa, dar si unele unde implicarea mea nu a fost directa, dar mi-am citit propunerile facute de mine in diverse studii sau chiar aici, pe facebook, direct in Monitorul Oficial.
Sunt multe alte proiecte pe care le sustin si le voi sustine pana le vad implementate!
Au fost si masuri abrogate ca urmare a implicarii mele. Sunt si altele pe care le voi critica pana le vad abrogate!
Ieri am fost la Palatul Parlamentului sa sustin taxarea inversa propusa de catre AUR. As fi facut-o indiferent de partidul care ar fi propus-o!
In ce calitate fac asta? Calitatea mea de cetatean implicat!”, este mesajul lui Biriș.
