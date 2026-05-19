Avocatul Gabriel Biriș, specialist în fiscalitate, a explicat metode prin care se creează mari prejudicii la bugetul de stat.

„Trebuie să facem o distincție între mica evaziune și marea evaziune. Cea mai mare parte a acestei găuri nu vine din mica evaziune, vine din marea evaziune. Adică cum? Fraude carusel. Prin fraudă carusel, înțelegem o companie care cumpără din UE fără TVA, revinde în țară cu tot TVA-ul, practic se întrerupe lanțul plăților fracționate care definește TVA-ul, colectează TVA-ul, cineva îl deduce și nu mai plătește. Se bagă un lanț”.

Există o metrodă eficientă pentru a opri circuitul banilor negri, a explicat specialistul în fiscalitate.

„Așa, taxarea inversă e o metodă de combatere a fraudei. Noi avem taxarea inversă și la treabă, din 2016, la facturi peste 22.500 de lei. De ce a obținut România derogare ca să aplice taxarea inversă la telefoane mobile, laptopuri, console și servere? Pentru că atunci am avut și aici o ipocrizie, că la comisie, comisia nu prea favorizează taxarea inversă. Și o acceptă însă ca măsură de combatere a fraudei. În 2012 a fost o directivă, îi zicem mecanism de reacție rapidă, care permite statelor membre să ceară și să obțină o procedură simplificată de derogare”, a afirmat invitatul lui Radu Preda.

O metodă eficientă pentru a face bani necurați a implicat un import masiv de telefoane mobile.

„În momentul în care constată o creștere subită și masiva a fraudei pe un anumit produs. Noi atunci am constatat o creștere masivă și subită a fraudei pe telefoane mobile, ca urmare a următorului tip de fraude. Zeci de paleți cu telefoane mobile, telefon mobil e într-o cutiuță mică.

Pe o paletă sunt milioane de euro. Zeci de paleți au ajuns în România, chestia intra comunitară în general din Cehia și Polonia. Primul a revândut și a tot revândut pe lanț. Primul nu și-a plătit TVA-ul, nici nu l-a deranjat nimeni

Ultimul, ce să faci cu atâtea telefoane mobile în țară? Le-a exportat în Orientul Mijlociu și a primit rambursare de TVA. În general, ăsta ultimul chiar era prostul de serviciu. Nu știa că e parte dintr-o fraudă. Dar, în general, pe ăsta l-au prins. Pe ceilalți, nu, că cine știe de cine dai pe acolo. Hai să ne adaptăm la realitățile românești”, a mai spus Gabriel Biriș.

„Asta, frauda carusel, e un tip de fraudă. Un alt tip de fraudă, chiar și cu RO e-Factura. La ultima discuție la care am fost, un domn de la Antifraudă se plângea că nu aveți idee cât intră în Ro e-Factura. Emit facturi, multe și mari. Bagă TVA deductibil în sistem. Ei îl colectează. Deci cineva, TVA-ul pe care ăsta nu-l plătește, îl deduce. Că asta înseamnă B2B neutru. Și când ne ducem la ei, nu mai sunt acolo.

Dar nu vrem taxare inversă, asta ar face să dispară complet, pentru că practic pe conducta aia pe care circulă banii în B2B, pui un robinet și nu mai circulă banii”, a încheiat invitatul podcastului.