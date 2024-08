Col (r) Tudor Păcuraru l-a marcat pe H.D.Hartmann ca fiind odrasla unor „securiști”. Sau după cum a scris pe Facebook: Bomba zilei: fiul unei tovarășe general de Securitate mă ia cu „bai securistule”! Lucru pe care acesta l-a recunoscut public, în emisiune la Marius Tucă. Spunând că mama sa a făcut parte din Securitatea lui Ceaușescu. Recent a aflat că avea drepturile conferite printr-un decret special, notează evz.ro.

”Am avut patru identităti. Pe mine nu m-a deranjat. Poate că așa am fost construit psihologic, poate că așa am fost învățat. Sunt fiul primei și unicei femei care a fost general de Securitate în România. I-am descoperit decretul semnat de Nicolae Ceaușescu mamei mele. Decretul cu numele mamei mele. Eu am fost construit așa. Ceea ce este foarte interesant de înțeles este nu m-a deranjat niciodată”, a afirmat Hartmann.