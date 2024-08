Până pe 13 august, a anunțat că deține controlul asupra a 74 de localități.

Pe măsură ce teritoriul ocupat de Ucraina s-a extins, au apărut întrebări privind administrarea acestor zone. În acest context, Volodimir Zelenski a postat pe Telegram un video.

În înregistrare, el apare la o întâlnire cu consilieri și oficiali de rang înalt.

Zelenski a discutat situația din Kursk și posibile soluții pentru gestionarea regiunii.

Meeting on the situation in the Kursk region. We discussed key issues: security, humanitarian aid, and, if necessary, the establishment of military commandant’s offices.

Ukraine is defending itself and the lives of its people in border communities while also taking active steps… pic.twitter.com/fdECTBzhPD

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 14, 2024