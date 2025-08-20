Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a spus miercuri că reforma din sănătate este necesară pentru pacienți, personalul medical și spitale, iar proiectul de ordonanță pus acum în transparență aduce măsuri concrete pentru ambele părți.

El a explicat că, înainte de redactarea finală, s-a consultat cu medici, sindicate, organizații de pacienți și specialiști din domeniu, iar toate propunerile primite au fost luate în considerare. Scopul nu este austeritatea, ci folosirea mai eficientă a resurselor, astfel încât sistemul să fie mai corect, mai funcțional și mai transparent.

„ Mesajul nostru este ferm: aceste măsuri nu sunt simple articole de lege, ci semne de respect pentru pacienți și pentru medicii care muncesc cu bună credință. Este începutul unei schimbări care nu mai poate fi amânată. Încrederea ne face bine!

Mulțumesc echipei Ministerului Sănătății și celor de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru munca depusă în realizarea acestui pachet legislativ. Mulțumesc, de asemenea, sindicatelor, asociațiilor de pacienți și organizațiilor profesionale pentru ideile constructive și contribuția la conturarea unui text echilibrat și aplicabil în practică”, a scris ministrul Sănătății, miercuri, pe contul său de Facebook

Spitalele pot colabora între ele – Vor putea să se unească pentru tratamente comune, cercetare, investiții sau cumpărarea de medicamente și echipamente. Astfel se folosesc mai bine resursele și pacienții primesc servicii mai bune, fără rivalități inutile între spitale.

Manageri evaluați pe rezultate – Conducerea spitalelor devine o responsabilitate reală. Managerii vor avea contracte pe cel mult 4 ani, verificate anual prin criterii clare de performanță. Dacă nu își ating obiectivele, pierd funcția.

Șefi de secție cu reguli clare – Șefii de secție, laborator sau servicii medicale vor semna contracte și vor fi evaluați anual pe baza muncii lor.

Medicii de familie, rol mai important – Cabinetele pot deschide maximum două puncte secundare de lucru, cu program de minimum 5 ore pe săptămână. Din 2026, medicii de familie vor fi plătiți în principal pentru serviciile efectiv oferite pacienților (80% pe servicii, 20% pe număr de pacienți).

Ambulatoriu mai bine plătit – Punctul valoric pentru servicii crește la 6,5 lei de la 1 octombrie și la 8 lei de la 1 ianuarie, pentru ca pacienții să poată fi tratați mai rapid, fără să ajungă inutil la urgență.

Card european de sănătate valabil 10 ani – Pensionarii de peste 65 de ani și copiii până la 18 ani vor avea carduri europene de sănătate cu valabilitate extinsă, ceea ce reduce birocrația și oferă siguranță în străinătate.

Finanțare corectă pentru spitale – Banii vor fi alocați după reguli clare, ținând cont de complexitatea cazurilor, numărul de pacienți, gradul de ocupare și eficiența spitalului. Astfel, finanțarea va fi transparentă și bazată pe performanță.

Noua metodologie de finanțare a spitalelor va ține cont de criterii clare:

cât la sută din cheltuielile spitalului merg pe salarii;

cât reprezintă sumele suplimentare primite prin contractul cu Casa de Asigurări;

cât reprezintă aceste sume în totalul cheltuielilor de personal;

volumul și complexitatea cazurilor tratate, gradul de ocupare și modul în care sunt folosite resursele;

banii disponibili la Fondul de sănătate și prioritățile stabilite la nivel național.

Spitalele cu activitate mai complexă sau cu rol regional/național (de exemplu, cele care derulează programe naționale de sănătate) vor primi finanțare specială, adaptată la nevoile reale și la numărul pacienților pe care îi deservesc.

Toți indicatorii se vor calcula pe baza datelor raportate lunar sau trimestrial de spitale, ceea ce aduce mai multă transparență și stabilitate. Ideea principală este ca finanțarea să se facă pe criterii de performanță, în funcție de activitatea reală și de eficiența fiecărui spital, nu arbitrar.

Pe lângă aceste criterii, apare și categoria de „spitale strategice” – unități importante, cu activitate complexă și cu rol regional sau național, care vor beneficia de un mecanism special de finanțare, pentru a putea oferi servicii de calitate în cazurile dificile sau critice.