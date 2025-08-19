Persoanele care vor rămâne asigurate fără să plătească CASS după 1 septembrie 2025 sunt stabilite prin noua legislație. Legea nr. 141/2025 reglementează cine își păstrează calitatea de asigurat și cine va fi obligat să achite contribuția.

Aceasta include reguli pentru minorii, studenții, femeile însărcinate, pensionarii cu venituri reduse și alte categorii vulnerabile. Totodată, legislația detaliază ce se întâmplă cu coasigurații și cu persoanele aflate în programe naționale de sănătate.

Minorii până la 18 ani vor beneficia în continuare de asigurare medicală gratuită. Această măsură include atât copiii aflați în întreținerea părinților, cât și cei proveniți din sistemul de protecție a copilului.

Tinerii cu vârsta între 18 și 26 de ani care urmează cursuri de învățământ profesional, liceal, universitar sau doctorat vor rămâne și ei acoperiți. Aceasta înseamnă că elevii, ucenicii, studenții și doctoranzii nu vor plăti CASS, indiferent dacă provin din familii cu venituri mici sau mari.

Femeile însărcinate și mamele recent născute (lăuzele) rămân scutite de plata contribuției. Aceasta măsură se aplică pe toată durata sarcinii și în primele luni după naștere, pentru a asigura accesul la controale medicale și tratamente necesare.

Pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei și persoanele cu handicap continuă să fie asigurate gratuit. Legea prevede că aceștia nu trebuie să achite contribuția, indiferent de modificările economice sau de statutul lor familial.

Bolnavii de cancer și beneficiarii programelor naționale de sănătate fără venituri vor rămâne asigurați. Această categorie include persoanele care au nevoie de tratamente speciale și medicamente decontate integral de stat. De asemenea, cei aflați în detenție sau arest preventiv vor avea acces la servicii medicale gratuite.

Victimele traficului de persoane beneficiază de asigurare pentru maximum 12 luni de la identificare. Voluntarii din cadrul serviciilor de urgență vor fi acoperiți medical pe baza contractului de voluntariat, iar donatorii de celule stem hematopoietice își păstrează statutul de asigurat timp de 10 ani după donare.

Pensionarii cu venituri peste 3.000 de lei vor plăti contribuția pentru partea care depășește acest prag. Aceasta regulă vizează menținerea echității între cei cu venituri mici și cei cu venituri mai mari.

Beneficiarii unor legi speciale, cum ar fi veteranii sau revoluționarii, vor rămâne în sistemul public de sănătate doar dacă achită CASS. În caz contrar, nu vor mai avea acces la serviciile medicale decontate de stat.

Șomerii și persoanele care primesc venit minim de incluziune vor fi asigurate numai prin plata contribuției reținute automat. Aceeași regulă se aplică părinților aflați în concediu de acomodare sau concediu de creștere copil. Aceștia trebuie să achite contribuția pentru a menține accesul la servicii medicale pentru întreaga familie.

Personalul monahal și alte categorii coasigurate vor beneficia în continuare de servicii medicale doar dacă depun declarația unică la ANAF și achită contribuția corespunzătoare.

Până la 1 septembrie 2025, persoanele coasigurate rămân acoperite. După această dată, neplata contribuției va duce la pierderea calității de asigurat și la imposibilitatea de a beneficia de servicii medicale gratuite.

Plata CASS pentru coasigurați se va face în două tranșe. Prima tranșă reprezintă 25% din sumă, adică 607,5 lei, iar restul de 75% trebuie achitat până la 25 mai 2026. Aceasta permite un termen de acomodare pentru contribuabili, evitând întreruperile în accesul la servicii medicale.

Bolnavii incluși în programele naționale de sănătate, alții decât cei oncologici, rămân în continuare asigurați. Aceștia vor primi consultații, spitalizări, tratamente și dispozitive medicale până la vindecarea completă a afecțiunii. Sistemul de sănătate va monitoriza constant aceste cazuri pentru a asigura continuitatea tratamentului.

Legea nr. 141/2025 urmărește clarificarea statutului de asigurat și reducerea situațiilor de neplată a CASS. Persoanele care nu respectă obligațiile de plată vor pierde accesul la servicii medicale decontate de stat. În același timp, categoriile vulnerabile rămân protejate.

Autoritățile recomandă populației să verifice periodic situația plăților și să depună declarațiile necesare la ANAF pentru a evita suspendarea asigurării medicale. Implementarea noilor reguli va fi monitorizată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru a preveni întreruperile în acordarea serviciilor.