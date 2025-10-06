Timp de ani la rând, Nvidia a fost compania preferată de toți giganții AI, ajungând la o capitalizare bursieră record de 4,6 trilioane de dolari. Însă anunțul făcut luni de OpenAI arată că, în contextul cererii uriașe pentru putere de calcul, compania lui Sam Altman vrea să-și diversifice sursele de hardware.

OpenAI va primi 1 gigawatt de putere de calcul bazată pe procesoare AMD până anul viitor, iar restul de 5 gigawați vor fi adăugați pe măsură ce AMD lansează generațiile viitoare de cipuri destinate AI-ului de mare performanță.

În cadrul parteneriatului, OpenAI va investi direct în AMD, achiziționând o participație de 10%. Potrivit analiștilor Wedbush Securities, această mișcare „aduce AMD chiar în centrul ciclului global de investiții în cipuri AI” și reprezintă „un vot uriaș de încredere” pentru CEO-ul Lisa Su, potrivit CNN.

Reacția piețelor a fost imediată. Înainte de deschiderea bursei, acțiunile AMD au crescut cu 36%, în timp ce Nvidia a înregistrat o scădere de aproximativ 2%.

Conform Bloomberg, AMD a emis către OpenAI un pachet de 160 de milioane de acțiuni, evaluate la peste 26,3 miliarde de dolari la prețul de închidere de vineri. Aceste acțiuni vor fi deblocate treptat, pe măsură ce parteneriatul atinge obiectivele tehnologice stabilite și pragurile de preț pentru acțiuni.

CEO-ul AMD, Lisa Su, a descris colaborarea ca fiind „un câștig pentru ambele părți”, în timp ce Sam Altman a declarat că „parteneriatul este un pas major în construirea capacității de calcul necesare pentru a valorifica pe deplin potențialul inteligenței artificiale”.

Deși OpenAI are deja un acord de 100 de miliarde de dolari cu Nvidia, încheiat acum două săptămâni, noul contract cu AMD este considerat „suplimentar” și are rolul de a asigura o sursă alternativă de cipuri. Altman a precizat că planurile de achiziție de la Nvidia rămân neschimbate, dar cererea de putere de calcul este atât de mare încât diversificarea devine esențială.

Pe lângă parteneriatele cu AMD și Nvidia, OpenAI a semnat recent un contract de 300 de miliarde de dolari cu Oracle pentru 4,5 gigawați de infrastructură de centre de date și este implicată într-un acord estimat la 10 miliarde de dolari cu Broadcom pentru proiectarea propriilor cipuri AI.

Analiștii consideră că parteneriatul cu OpenAI va aduce venituri de „zeci de miliarde de dolari” pentru AMD în următorii ani. De asemenea, acordul oferă companiei un loc central în dezvoltarea noilor tehnologii AI, într-un moment în care competiția globală pentru hardware de inteligență artificială se intensifică.

Ben Barringer, analist global la Quilter Cheviot, a declarat că decizia OpenAI „este logică și benefică” și arată că piața se află într-o fază în care nicio companie nu poate depinde de un singur furnizor.