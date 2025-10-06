Implicarea cetățenilor s-a dovedit esențială în declanșarea anchetelor privind furturile de lemn din pădurile virgine de la Strâmbu Băiuț, parte a sitului UNESCO.

Reprezentanții Direcției Silvice Maramureș au sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuș cu privire la cazurile de tăieri ilegale și furturi de lemn din pădurile incluse în Lista Patrimoniului Mondial, precum și din zona lor de protecție. Informația a fost confirmată de Romsilva, într-un răspuns transmis platformei România Curată.

Acțiunile autorităților au venit însă abia după ce voluntarii Asociației Valori Superioare au descoperit tăierile, la începutul lunii septembrie, și după ce imaginile și datele au fost publicate pe România Curată. Sesizările către Garda Forestieră și solicitările repetate de reacție adresate conducerii centrale a Romsilva au dus în final la declanșarea controalelor și a plângerilor penale.

Cazul are o importanță internațională, având în vedere că pădurile seculare de la Strâmbu Băiuț fac parte din situl european „Pădurile primare și seculare de fag din Carpați și alte regiuni ale Europei”, care se întinde pe teritoriul a 18 țări și este înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Fiind un sit unitar, afectarea unei părți riscă să compromită integritatea întregului și chiar să ducă la declasarea lui de pe lista UNESCO.

Reglementările internaționale prevăd interzicerea oricărui tip de tăiere – inclusiv a doborăturilor de vânt – atât în interiorul sitului, cât și în zona sa tampon de protecție.

”Deja presa internațională, care a mai realizat reportaje în zonă și anul trecut, s-a interesat de caz. În aceste zile, are loc și o vizită de documentare la noi în țară legată de respectarea standardelor FSC, în condițiile în care pădurile de la Strâmbu Băiuț au fost primele din România care au primit o asemenea certificare”, arată Mihai Goțiu, coordonator editorial al platformei România Curată. ”Pe de o parte, ne bucură că, în urma implicării civice, furturile și distrugerile din pădurile virgine și din zona lor de protecție din Maramureș, incluse în UNESCO, au fost oprite și există șansa tragerii la răspundere a celor responsabili. Pe de altă parte e, totuși, regretabil, că acest lucru se întâmplă doar datorită implicării civice și a presiunii publice generate de scandalul iscat de dezvăluiri”, mai spune Mihai Goțiu.

În urma mai multor solicitări adresate către Romsilva, instituția a transmis, vineri, 3 octombrie 2025, un răspuns oficial prin care confirmă că reprezentanți ai Direcției Silvice Maramureș au înaintat mai multe sesizări penale referitoare la tăierile ilegale și furturile de lemn din pădurile virgine de la Strâmbu Băiuț, aflate pe lista UNESCO, precum și din zona lor de protecție.

Aceste acțiuni au fost demarate doar ulterior descoperirii cazurilor de către voluntarii Asociației Valori Superioare și după publicarea investigațiilor pe platforma România Curată, după sesizarea Gărzii Forestiere și multiplele solicitări de reacție trimise conducerii Romsilva.

Analiza cronologică a faptelor, bazată pe răspunsul oficial al Romsilva și pe materialele publicate de România Curată, evidențiază clar că, în lipsa implicării civice, „activitatea infracțională și distrugerile e puțin probabil să fi fost descoperite și oprite, la fel și tragerea la răspundere a responsabililor.”