Obligatoriu pentru stăpânii de animale de companie. Consiliul Județean Ilfov a transmis că pentru combaterea comerțului ilegal de animale pe internet, 74% dintre anunțurile de vânzare a câinilor au fost dezactivate de OLX, după ce a fost introdusă obligativitatea completării câmpului referitor la seria de microcip.

„Măsuri pentru combaterea comerţului ilegal de animale, pe internet: 74% din anunţurile de vânzare câini au fost dezactivate de OLX, după introducerea seriei de microcip, câmp obligatoriu pentru vânzare”, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, în august 2024, Protecția Animalelor CJ Ilfov a inițiat un parteneriat cu platforma de vânzări OLX, Poliția Ilfov, DSVSA Ilfov, Asociația Chinologică Română și Colegiul Medicilor Veterinari, având ca obiectiv combaterea comerțului ilegal de animale.

Ca urmare a acestei colaborări, OLX a introdus obligativitatea completării câmpului privind seria de microcip pentru anunțurile de vânzare a câinilor.

Alexandru Stan, Content Quality & Fraud Prevention Manager OLX România, a precizat că rata de verificare și dezactivare a anunțurilor a crescut de la 30-40% în august 2024 la 74% în iulie 2025, ajungându-se la verificarea a până la 6.000 de anunțuri lunar. El a mai arătat că sunt identificate frecvent documente falsificate sau modificate, inclusiv în numele unor Asociații Chinologice, existând cel puțin 3-4 cazuri pe lună, iar în astfel de situații informațiile sunt transmise rapid către Poliție.

Microciparea este obligatorie pentru fiecare câine, iar microcipul înregistrează atât datele de identificare ale animalului, cât și pe cele ale proprietarului.

Denișa Drumea, consilier la Protecția Animalelor CJ Ilfov, a atras atenția că vânzarea câinilor pe OLX este o practică răspândită, amintind că în România este interzisă comercializarea și înmulțirea raselor Pitbull, Bandog și Boerbul. Ea a subliniat, de asemenea, că în cazul altor rase femelele sunt adesea exploatate exclusiv pentru reproducere, fără drept de montă și, de multe ori, fără certificat de origine sau pedigree.

Reprezentanții CJ Ilfov reamintesc cetățenilor că adopția animalelor este gratuită. În județul Ilfov funcționează platforma online dedicată acestui proces – www.ilfovadopta.ro.

De asemenea, CJ Ilfov asigură gratuit servicii de sterilizare și microcipare pentru câini și pisici, programările putând fi realizate la numărul de telefon 0751.235.009.