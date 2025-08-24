Autostrăzile sunt printre cele mai periculoase locuri în care o mașină poate suferi o defecțiune, din cauza vitezelor ridicate de circulație. O pană apărută în astfel de condiții nu reprezintă doar o problemă tehnică, ci și un risc major pentru siguranța șoferului și a pasagerilor.

Specialiștii în domeniul asistenței rutiere avertizează că primul gând al celor aflați în această situație ar trebui să fie siguranța personală, nu integritatea mașinii.

Primul pas este ca șoferul să nu frâneze brusc, ci să semnalizeze și să tragă mașina pe banda de urgență, cât mai aproape de parapet sau, dacă există posibilitatea, într-un refugiu. Rețeaua de autostrăzi din România depășește 1.300 de kilometri, iar parcările și refugiile sunt amplasate la distanțe de aproximativ 20–30 de kilometri.

După oprire, luminile de avarie trebuie pornite imediat. Banda de urgență este destinată exclusiv situațiilor critice, precum defecțiuni sau intervenții ale echipelor de salvare.

„Dacă este posibil, atât dumneavoastră, cât și ceilalți pasageri, încercați să ieșiți din autoturism pe partea dreaptă. Folosiți luminile de avarie și instalați cel puțin un triunghi reflectorizant în spatele autoturismului, apoi pășiți în afara acostamentului, pe cât posibil, pentru a fi cât mai în siguranță. Sunați la serviciul de asistență rutieră, iar un echipaj va ajunge la dumneavoastră”, recomandă serviciul de asistență rutieră 9695.

Înainte de a coborî din vehicul, șoferul trebuie să îmbrace vesta reflectorizantă. Atât el, cât și pasagerii, trebuie să se deplaseze dincolo de bariera de protecție laterală sau cât mai departe de carosabil, pentru a evita riscul unei coliziuni.

„Conducătorul auto și toți pasagerii trebuie să părăsească autovehiculul și să se îndrepte către un loc sigur. Dacă evenimentul s-a produs pe autostradă, toate persoanele trebuie să aștepte echipa de asistență rutieră dincolo de bariera laterală de protecție. Eventualele animale de companie trebuie lăsate în autovehicul”, subliniază reprezentanții Automobil Clubului Român (ACR).

Pentru a avertiza restul participanților la trafic, triunghiul reflectorizant trebuie pus la cel puțin 100 de metri în spatele vehiculului. În paralel, șoferii sunt sfătuiți să parcheze mașina cât mai aproape de marginea drumului, cu roțile virate spre dreapta.

„Dacă este posibil, încearcă să deplasezi automobilul cât mai aproape de partea dreaptă a drumului, întotdeauna cu roțile virate spre dreapta. Dacă te afli pe autostradă, staționează pe banda de urgență, care este destinată exclusiv situațiilor de urgență. Dacă este posibil, deplasează autovehiculul și staționează în parcările special amenajate, unde poți aștepta în siguranță echipa de asistență rutieră”, transmit reprezentanții ACR.

Dacă oprirea mașinii pe autostradă creează un pericol iminent – fie pentru pasageri, fie pentru ceilalți participanți la trafic – șoferii trebuie să sune imediat la Serviciul de urgență 112.

Astfel, respectarea pașilor de siguranță și apelarea serviciilor specializate de asistență rutieră pot face diferența dintre o simplă pană și un accident grav.