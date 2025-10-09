Președintele PSD Bacău, Dragoș Benea, a reacționat după dezbaterile din UE privind așa-zisa posibilitate ca minorii „să își aleagă genul”, indiferent de vârstă. Social-democratul subliniază faptul că această abordare controversată reprezintă o ruptură de realitatea biologică și nu ar trebui să devină o misiune a instituțiilor europene.

Dragoș Benea afirmă că, indiferent cât de deschiși pot fi oamenii față de concepte, filozofii sau curente de gândire moderne, există o limită impusă de realitatea biologică și de condiția umană, care nu poate fi ignorată. În opinia sa, ideea ca un copil să își poată „alege genul” la orice vârstă contravine acestor principii fundamentale.

Dragoș Benea subliniază că, deși toleranța și incluziunea rămân valori esențiale ale Uniunii Europene și ale construcției democratice europene, acestea nu trebuie transformate într-o misiune care depășește realitatea biologică. El consideră că politica poate depăși granițele clasice ale Stângii și Dreptei, dar că o dezbatere despre depășirea noțiunilor de masculin și feminin nu ar trebui să devină un obiectiv al Comisiei Europene sau al Uniunii Europene.

„Este jenant să construim o realitate paralelă cu realitatea biologică şi să facem din asta o misiune a Uniunii Europene! Oricât de bogată ar fi imaginația noastră, oricâtă disponibilitate am manifesta față de concepte, filozofii sau curente de gândire, mărturisesc că nici eu, nici colegii social-democrați români din Parlamentul European nu ne împăcăm cu ideea ca, în numele „egalității LGBTQ+”, un copil să-şi poată alege genul indiferent de vârstă. Putem da curs propriilor imaginații/fantasme, putem construi o realitate paralelă cu existența noastră de zi cu zi, în care astfel de inițiative poate că ar avea un sens pur teoretic: dar datul nostru biologic, condiția umană în care viețuim, trăim şi murim, arată tocmai contrariul. Aşa cum politica nu se termină la Stânga sau Dreapta, probabil că putem imagina o dezbatere dincolo de Masculin şi Feminin, dar nu putem face din asta o misiune, cu atât mai puțin o misiune a Comisiei sau Uniunii Europene, chiar dacă toleranța şi incluziunea sunt şi rămân pentru noi toți valori cardinale, de căpătâi pentru întreaga construcție europeană”, a scris Dragoș Benea pe Facebook.

Președintele PSD Bacău atrage atenția că, în prezent, Uniunea Europeană se confruntă cu probleme mult mai urgente, față de care cetățenii europeni așteaptă soluții concrete din partea instituțiilor de la Bruxelles. Printre acestea, el enumeră economia, demografia, energia, situația tinerilor NEETS, competitivitatea, apărarea, ordinea publică și alte domenii care afectează în mod direct viața de zi cu zi a milioanelor de europeni.

În final, Dragoș Benea își exprimă îndoiala cu privire la capacitatea juridică și la nivelul de conștiință de sine al unui copil pentru a lua decizii privind așa-zisa „identitate de gen”. El consideră că o astfel de dezbatere, desprinsă de realitatea biologică și socială, nu răspunde nevoilor reale ale cetățenilor europeni și riscă să deturneze atenția Uniunii Europene de la prioritățile sale esențiale.

„Dacă privim cu luciditate în jurul nostru, vom observa că altele sunt problemele presante ale Uniunii, probleme în raport de care sute de milioane de cetățeni europeni aşteaptă un răspuns pertinent din partea Bruxelles-ului şi măsurile concrete de rigoare. Economia, demografia, energia, tinerii NEETS, competitivitatea, apărarea & ordinea publică şi multe altele sunt provocările şi problemele stringente cu care se confruntă continentul european, nicidecum dilemele de gen. P.S. Nu-mi pot imagina care e capacitatea juridică a unui copil sau conştiința sa de sine, în măsură să-i permită să facă judecăți cu privire la propria identitate de gen”, a conchis social-democratul.

