Mai multe unități de învățământ din București și din alte cinci județe au fost închise miercuri, 8 octombrie, după ce autoritățile au emis avertizări de Cod Roșu de ploi torențiale. Decizia a fost luată din cauza riscurilor cauzate de cantitățile mari de precipitații și de condițiile meteorologice severe, care au afectat circulația și siguranța elevilor.

Codul Roșu de la ANM a intrat în vigoare marți seara și a vizat Capitala, dar și județele Ilfov, Constanța, Ialomița, Călărași și Giurgiu. În toate aceste zone, școlile și grădinițele au rămas închise pentru o zi, urmând ca activitatea să fie reluată după îmbunătățirea condițiilor meteo.

În astfel de situații, legislația oferă părinților posibilitatea de a solicita zile libere pentru a rămâne acasă cu copiii. Conform prevederilor Legii nr. 19/2020, zilele libere pot fi acordate unuia dintre părinți atunci când cursurile sunt suspendate sau unitățile de învățământ se închid temporar din cauza fenomenelor meteorologice extreme ori a altor situații excepționale stabilite de autorități.

Reglementarea este valabilă pentru părinții copiilor cu vârsta de până la 12 ani, precum și pentru cei care au în grijă persoane cu dizabilități de până la 26 de ani, înscrise într-o instituție de învățământ.

Totuși, legea prevede și excepții. Părinții care lucrează în domenii considerate esențiale – precum energie, transporturi, telecomunicații, sistemul medical și farmaceutic, mass-media publică, salubritate sau comerț alimentar – pot beneficia de aceste zile libere doar cu acordul angajatorului.

Pentru fiecare zi liberă, angajații primesc o indemnizație de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar suma nu poate depăși 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la calculul bugetului asigurărilor sociale de stat.

Plata acestor sume se face din bugetul angajatorului, la capitolul cheltuieli de personal.

Pentru a beneficia de aceste zile, părintele trebuie să depună la locul de muncă o cerere însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, care să ateste că acesta nu a solicitat același drept.

De asemenea, trebuie anexată o copie a certificatului de naștere al copilului.

Prevederile nu se aplică părinților aflați deja în concediu de creștere a copilului, în concediu de odihnă sau fără plată, precum și celor care sunt asistenți personali ai copiilor aflați în întreținere.