Polițiștii de la Protecția Animalelor au intervenit în urma unui apel la 112 și au confirmat fapta, iar bărbatul este acum cercetat penal pentru uciderea animalelor cu intenție, fără drept. Incidentul din Giurgiu arată încă o dată importanța respectării normelor privind conviețuirea responsabilă cu animalele și demonstrează că abaterile de acest tip sunt sancționate ferm de lege.

Un bărbat în vârstă de 56 de ani, din comuna Izvoarele, județul Giurgiu, a fost reținut de polițiști după un incident violent petrecut în propria gospodărie. Conform informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Giurgiu, acesta ar fi ucis un câine care intrase în curtea sa și i-ar fi omorât o pasăre.

Evenimentul s-a petrecut pe 20 august, în jurul orei 13:00. Potrivit anchetatorilor, câinele ar fi pătruns pe proprietatea bărbatului și ar fi atacat o pasăre din curte. Reacția proprietarului a fost una extremă, acesta lovind animalul cu un obiect contondent din lemn, fapt ce a dus la decesul exemplarului canin.

Cazul a ajuns în atenția autorităților după ce o femeie din aceeași localitate a sunat la 112 și a reclamat fapta. Sesizarea a fost preluată de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, care s-au deplasat la fața locului pentru a verifica situația.

„La data de 20 august a.c., poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor au fost sesizaţi prin apel 112, de către o femeie, din comuna Izvoarele, judeţul Giurgiu, cu privire la faptul că vecinul său ar fi ucis un câine. Din primele cercetări, a reieşit faptul că, la data de 20 august a.c., ora 13.00, un bărbat, de 56 de ani, ar fi surprins, în curtea locuinţei sale, un exemplar canin, care i-ar fi omorât o pasăre din gospodărie. Ulterior, acesta ar fi ucis exemplarul canin cu un obiect contondent din lemn”, se arată într-un comunicat de presă emis de IPJ Giurgiu.

Primele cercetări au confirmat că incidentul s-a petrecut așa cum a fost relatat, iar probele adunate au indicat faptul că bărbatul a recurs la violență asupra animalului.

Pe baza probatoriului administrat și sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, autoritățile au dispus reținerea bărbatului pentru o perioadă de 24 de ore. Acesta este acuzat de săvârșirea infracțiunii de ucidere a animalelor cu intenție, fără drept, faptă prevăzută și pedepsită de legislația în vigoare. Următorul pas procedural va fi prezentarea sa în fața unității de parchet competente, unde procurorii vor decide măsurile legale care se impun, putând dispune fie o măsură preventivă mai severă, fie punerea sub control judiciar.

Cazul readuce în atenția publică legislația privind protecția animalelor, una dintre cele mai stricte din Uniunea Europeană. Legea prevede pedepse cu închisoarea pentru cei care ucid, chinuie sau maltratează animale, fără a exista un drept legal justificat. În astfel de situații, chiar dacă animalul a provocat daune materiale, reacția violentă nu este considerată o soluție legală.

Bărbatul de 56 de ani din Izvoarele riscă acum să fie tras la răspundere penală pentru fapta sa, iar cazul său devine un nou exemplu de aplicare a legii în materie de protecție a animalelor. Autoritățile subliniază că niciun context nu justifică uciderea unui animal prin violență și că cetățenii trebuie să apeleze la soluții legale atunci când se confruntă cu situații similare.