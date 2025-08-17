Lăsarea câinelui liber în curte poate părea o soluție practică, mai ales în zilele calde de vară, dar libertatea patrupedului vine la pachet cu responsabilități precise.

În România, legislația stabilește clar ce înseamnă să deții un câine în siguranță, protejând atât bunăstarea animalului, cât și pe cei din jur. Iată ce trebuie să știe orice stăpân înainte să deschidă poarta curții.

Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor impune anumite condiții pentru a permite câinelui să petreacă timp liber în curte:

Împrejmuire sigură: Gardul trebuie să fie suficient de înalt și rezistent, fără spații prin care câinele ar putea scăpa.

Siguranța comunității: Animalul nu trebuie să reprezinte un pericol pentru vecini, copii sau alte animale.

Îngrijire adecvată: Acces permanent la apă curată, hrană suficientă, adăpost corespunzător și îngrijire veterinară, dacă este nevoie.

Supraveghere periodică: Chiar dacă este liber în curte, câinele trebuie verificat regulat pentru a preveni incidente.

Proprietarii ar trebui să controleze zilnic starea gardului și să închidă porțile corespunzător, mai ales dacă în gospodărie există copii sau alte animale.

Legea interzice orice formă de neglijență sau cruzime:

Ținerea câinilor legați permanent sau în spații foarte mici.

Lipsa accesului la adăpost, hrană, apă sau îngrijire veterinară.

Expunerea la condiții meteorologice extreme sau tratamente inadecvate.

Scopul acestor reguli este dublu: protecția animalului și siguranța comunității.

Câinii de rase considerate periculoase – cum sunt Rottweiler, Pitbull, Amstaff, Tosa Inu sau Mastiff – sunt supuși unor reguli suplimentare, conform OUG 55/2002:

Gard imposibil de escaladat sau forțat.

Poartă mereu încuiată.

Panou vizibil cu avertisment: „Câine periculos” sau „Atenție, câine agresiv”.

Autoritățile pot impune verificări periodice sau alte măsuri suplimentare.

Nerespectarea acestor norme poate atrage răspundere penală sau contravențională.

Dacă un câine scapă și atacă o persoană sau alt animal, responsabilitatea revine proprietarului. Amenzile prevăzute de Legea 205/2004 variază între 1.000 și 3.000 de lei, dar, în caz de vătămări grave, stăpânul poate fi cercetat penal. În situații extreme, autoritățile pot dispune confiscarea animalului sau interzicerea temporară a deținerii de animale.

Un caz real din 2023 din județul Ilfov arată consecințele: un copil de 7 ani a fost mușcat de un câine scăpat accidental din curte, iar proprietarul a fost sancționat și s-a deschis dosar penal pentru neglijență.

Pentru a evita problemele legale și pentru a proteja animalul și comunitatea, proprietarii ar trebui să respecte câteva reguli simple: