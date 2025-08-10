Intervenția rapidă a polițiștilor și a jandarmilor a dus la preluarea victimelor și transportarea acestora la spital, însă rănile suferite și șocul trăit vor rămâne mult timp în amintirea lor. Proprietarul câinelui, un localnic în vârstă de 78 de ani, a fost sancționat și s-a ales cu dosar penal pentru neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin.

O plimbare prin peisajele pitorești ale Munților Apuseni s-a încheiat dramatic pentru doi turiști din Olanda. În timpul unei drumeții desfășurate în zona satului Sub Piatră, comuna Sălciua, aceștia au fost atacați și mușcați de un câine aparținând unei stâne din apropiere. Incidentul a avut loc în data de 9 august 2025 și a necesitat intervenția urgentă a poliției, jandarmeriei și a echipajelor medicale.

Polițiștii din Baia de Arieș au fost sesizați de un localnic din Brăzești, în vârstă de 33 de ani, care a anunțat că două persoane au fost rănite de un câine pe raza localității Sălciua. În scurt timp, un echipaj de poliție și unul de jandarmi s-au deplasat la fața locului. Autoritățile au constatat că victimele, un bărbat de 34 de ani și o femeie de 35 de ani, ambii cetățeni olandezi, prezentau leziuni provocate de mușcături.

Investigațiile preliminare au arătat că patrupedul provenea de la stâna unui bărbat de 78 de ani din localitate. Acesta nu ar fi luat măsurile necesare pentru a preveni atacul animalului asupra trecătorilor, fapt ce a dus la producerea incidentului.

Cei doi turiști au fost transportați de urgență la spital pentru a primi îngrijiri medicale, iar starea lor este stabilă. Autoritățile nu au raportat complicații medicale grave în urma incidentului, însă victimele au avut nevoie de tratament imediat pentru rănile suferite.

„La data de 9 august 2025, poliţiştii au fost sesizaţi de către un bărbat de 33 de ani, din localitatea Brăzeşti, cu privire la faptul că două persoane ar fi fost muşcate de un câine, pe raza localităţii Sălciua, satul Sub Piatră. Poliţişti din oraşul Baia de Arieş s-au deplasat imediat la faţa locului, alături de un echipaj de jandarmi, şi au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 34 de ani, şi o femeie, în vârstă de 35 de ani, ambii din Olanda, în timp ce se aflau într-o drumeţie, au fost atacaţi de un câine de la stâna unui bărbat, în vârstă de 78 de ani, din localitatea Sălciua, suferind leziuni corporale”, se menţionează în comunicatul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.

Poliția a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de neluare a măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietar sau deținătorul temporar al animalului. În paralel, bărbatul a fost amendat conform legislației în vigoare.

Potrivit oamenilor legii, astfel de situații pot fi prevenite prin asigurarea câinilor de pază ai stânelor, în special în zonele frecventate de turiști. Autoritățile reamintesc că nerespectarea acestor obligații nu doar că pune vieți în pericol, dar atrage și sancțiuni severe. Zona Munților Apuseni atrage anual mii de turiști, atât din țară, cât și din străinătate, datorită frumuseții naturale și traseelor spectaculoase. Însă incidentele de acest tip pot afecta imaginea regiunii și pot descuraja vizitatorii.

Poliția Județeană Alba subliniază importanța colaborării dintre localnici și autorități pentru asigurarea unui mediu fără pericole. Proprietarii de câini, în special cei care dețin animale de pază, sunt îndemnați să ia măsuri eficiente pentru a preveni atacurile, fie prin ținerea câinilor în incinte bine împrejmuite, fie prin utilizarea lanțurilor sau a altor mijloace de restricționare.