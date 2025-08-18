Volodimir Zelenski a sosit la Casa Albă luni seara, într-o vizită de maximă importanță, pentru a obține sprijin în contextul războiului. Alături de el, la Washington au venit și liderii europeni, reuniți pentru a susține Kievul după summitul Trump-Putin, care nu a adus încetarea luptelor.

Puțin după ora 20:00, Donald Trump l-a întâmpinat personal pe președintele ucrainean la intrarea în Casa Albă. Cei doi au schimbat câteva cuvinte cordiale și au zâmbit în fața presei.

Zelenski i-a înmânat președintelui american o scrisoare din partea soției sale, ca răspuns la mesajul transmis anterior de Melania Trump despre suferința copiilor ucraineni.

Între timp, la Washington au sosit și Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer, Giorgia Meloni, Alexander Stubb și Mark Rutte, completând tabloul unei reuniuni internaționale la cel mai înalt nivel.

Imediat după întâlnire, la ora 20:25, Donald Trump și Volodimir Zelenski au apărut împreună în fața jurnaliștilor, transmițând mesaje despre șansele de pace.

„Există posibilitatea unor evoluții favorabile. Cei șapte lideri europeni se află aici”, a afirmat Donald Trump

În replică, președintele ucrainean a transmis recunoștința sa:

„Vreau să vă mulțumesc pentru invitație și pentru eforturile personale de a opri uciderea de oameni și de a opri acest război. Aș vrea să mulțumesc și primei doamne pentru scrisoarea trimisă. Soția mea trimite la rândul ei o scrisoare pentru soția dumneavoastră. Vreau să mulțumesc pentru că sprijiniți acest format de întâlnire”. „Dacă totul se soldează bine astăzi, vom avea o întâlnire trilaterală cu șanse foarte bune de a opri războiul. Vrem să punem capăt uciderilor, avem șanse bune cred. Au trecut 4 ani. Îl cunosc pe președinte și cred că și președintele Putin vrea să pună capăt. Nu vreau să spun cine are cărțile cele mai bune, este războiul lui Biden, nu este războiul meu. Vrem să punem capăt acestui război”, a mai spus Trump.

Our main goal is a reliable and lasting peace for Ukraine and for the whole of Europe. And it is important that the momentum of all our meetings lead to precisely this result. We understand that we shouldn’t expect Putin to voluntarily abandon aggression and new attempts at… pic.twitter.com/lSlBPJNKZo — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

Zelenski a subliniat dramatismul situației:

„Trăim în fiecare zi sub amenințarea unor atacuri care duc la decese. Trebuie să punem capăt acestu război și avem nevoie de sprijinul american și european pentru acest lucru. Suntem gata pentru o întâlnire trilaterală, ceea ce reprezintă un semnal foarte bun”.

Trump a încheiat seria declarațiilor cu promisiunea de a continua eforturile diplomatice:

„Vom lucra pentru a ne asigura că va exista o pace pe termen lung. Războiul se va termina, nu pot să vă spun când. Războiul se va termina. Am pus capăt la șase războaie. Am crezut că ăsta va fi cel mai ușor, dar s-a dovedit că e cel mai greu”.

Casa Albă a confirmat că la întâlnirea din Biroul Oval au participat cinci oficiali americani de rang înalt. Aceștia sunt vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, șefa de cabinet Susie Wiles, trimisul special Steve Witkoff și trimisul special Keith Kellogg.

De partea ucraineană, Zelenski a fost însoțit de Andriy Yermak, șeful său de cabinet, și de Rustem Umerov, fost ministru al apărării și actualul șef al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei.

Prezența liderilor europeni, precum Keir Starmer, Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen și Mark Rutte, a întărit ideea unei susțineri colective pentru Ucraina, în fața unei provocări istorice pentru securitatea continentului.

Un element important al delegației ucrainene a fost participarea lui Rustem Umerov, politician de etnie tătară crimeeană. El provine dintr-o comunitate cu o istorie marcată de persecuții și deportări.

Strămoșii săi au fost deportați în Asia Centrală în 1944, sub regimul lui Stalin, iar Umerov însuși s-a născut în Uzbekistan. Familia lui s-a reîntors în Crimeea după obținerea independenței Ucrainei, în 1991. De atunci, el a devenit unul dintre reprezentanții de seamă ai comunității tătare.

După anexarea Crimeii de către Rusia în 2014, tătarii din regiune au adoptat, în mare parte, o poziție favorabilă Kievului, ceea ce a dus la arestarea multor membri ai comunității de către autoritățile de ocupație ruse. Rolul lui Umerov în actualul context politic adaugă o semnificație suplimentară vizitei de la Washington.