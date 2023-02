Cunoscutul jurnalist şi analist politic H.D. Hartmann a fost invitatul de miercuri, 8 februarie, al lui Ionuţ Cristache, în cadrul podcastului difuzat pe canalul de YouTube „HAI România” al EVZ Capital.

H.D. Hartmann: România nu are lider! Noi nu suntem o nație, acum suntem un trib

Unul dintre subiectele principale de discuţie a fost conflictul sângeros din Ucraina. Întrebat de Ionuţ Cristache de partea cui se situează, ideologic, în acest conflict ce a căpătat uşor-uşor proporţii mondiale, H.D. Hartmann a afirmat că nu ţine decât cu o singură ţară – România.

„Nu poţi să fii nici cu Putin, nici cu partenerul strategic… se cheamă o singură capitală, Bucureştiul şi se cheamă România. Nu sunt deloc naţionalist, cultura mea iudaică nu-mi permite. Eu am suferit datorită faptului că mă cheamă Hartmann. Eu nu țin decât cu o singura țară.

Biden a vorbit în discursul despre Starea Națiunii, a vorbit 90% doar despre el, de America. Biden este al treilea președinte care vorbeşte numai de America.

Noi avem un președinte care a stat 20 de ani sub pat. Drama este alta, România nu are lider. Poporul român este o civilizație, atunci când uităm civilizația, noi nu suntem o nație, acum suntem un trib.

Cei care ne conduc uită că suntem o civilizație, eu am pașaport nord-american. Să nu uităm că am o experienţă profesională care m-a introdus în mijlocul unor procese politice.

SUA vorbește de capitalism, dar când vine vorba de interesele Statelor Unite, nu are mamă, nu are tată. În 200 de ani au urmat procesul de formare de la un trib la o nație

Cred că cineva trebuie să reamintească că avem voie să nu ne placă ceva, nu suntem pe vremea URSS-ului. Noi suntem un trib care spune da, ce doriți, să trăiți!”, a afirmat H.D. Hartmann în cadrul podcastului găzduit de canalul de YouTube al EVZ Capital.

„Generalii și-au pierdut funcțiile și cred că o să-și piardă și viața, Putin nu iartă”

Întrebat despre câtă rezistenţă mai are Ucraina în acest moment, H.D. Hartmann a subliniat că ţara vecină s-a aflat într-o situaţie dezastruoasă, însă un moment cheie a fost în luna august a anului trecut, atunci când generalii l-au refuzat pe Vladimir Putin, care voia o distrugere totală a Ucrainei.

„Să ştiți ca situatia reala a Ucrainei a fost dezastruoasă. Datele pe care eu le văd, le vede toată lumea. Prim-ministrul știe ce înseamnă un război, atât de partea victimei cât și a agresorului. Situația a fost extrem de severă, am avut un moment de inflexiune în august, Putin a ordonat distrugerea totală a Ucrainei, generalii s-au opus. Pierdem prea mult, oricum ii distrugem, haideți să o luam pe bucăți.

După aceea au existat 3 momente de propagandă. Unu, Insula șerpilor, unde au murit 7-8 soldati ucraineni. Eu le-am spus atunci să se uite pe site-ul autorității navale a Ucrainei, eu având raportul care este semi-public, sigur îți trebuie un cod pe care trebuie să-l cumperi, și erau imagini satelitare, aia erau bine mersi.

Asta a fost prima salvă de minciună totală, care a trebuit să acopere că Occidentul n-a știut cât de puternică e Rusia și nici astăzi nu știe. După aia venit marea minciuna mediatică că de fapt marea Armata Roșie n-a fost în stare să ocupe Kievul, a doua marea minciună…

Dar a vrut Moscova să ocupe Kievul? La care toată lumea a zis că nu avea cum, tancurile deschid un front dar după aceea, trebuie să pui soldați, ruși n-aveau soldați pe linia Kiev. În august-septembrie observam un lucru: 108.000 km pătrați din Ucraina erau ocupați de Armata Roșie.

Însă, rușii, au trebuit să facă o repliere, a fost o greșeala tactică. Generalii și-au pierdut funcțiile și cred că o să-și piardă și viața, Putin nu iartă. Era enorm 100.000 de km pătraţi, un teritoriu de la Chișinău la Ploieşti. Cei care indrazneau să spună adevărul, veneau membri CNA-ului și îi declara putiniști”, a afirmat H.D. Hartmann.

Importanţa asaltului asupra Bahmut şi tancurile promise de Occident: Cât de bun să fii cand ai 6 tancuri împotriva ta, la un tanc?

Analistul a mai indicat faptul că Bahmut, unde se dau lupte aprige în acest moment, nu este un oraş cu adevărat important, însă căderea acestuia va pune o problemă uriaşă din punct de vedere logistic Ucrainei şi aliaţilor din Occident care o sprijină.

„Nu este (Bahmutul important – n.r.). Nikolaev este important, nu înțeleg de ce pe partea de sus nu s-a dus, mi s-a explicat că sunt foarte multe mine, ucrainenii au minat tot litoralul Odessei.

Căderea Bahmutului va pune o problema logistică tot Occidentului. Încercuirea înseamnă că rușii vor prinde cam 20.000 de soldați ucraineni, enorm, este o lovitură totală. De aceea cere Zelenski, Londrei să fie primit! El cere instruirea a 30.000 de soldați acolo.

Britanii anunță că vor să instruiască soldații ucraineni, Borell anunță că și ei vor instrui 30-40 de mii. Dacă resursa Ucrainei este de 100.000 de soldați, eu am o problemă. Problema este alta, dacă ai 100 de mii resurse umane, ai o problemă.

Cei 300.000 mobilizați stau cu arma la picior… Ai Wagner care a format o unitate de elită de 50.000 și mai ai un element, occidentali trimit în jur de 300 de tancuri în doi ani de zile. Pe linia de contact se află 1600 de tancuri rusești.

România are un număr de tancuri de maxim 80 funcționale, pe hârtie avem 2000. Rusia are 13.000 pe hârtie, funcționale se știe ca sunt vreo 6000. Cam cât are Europa în total. Eu nu zic că Abrams nu este o minune tehnică sau Leopard, nu spun că tehnologia militară occidentală nu este fenomenală. Cât de bun să fii cand ai 6 tancuri împotriva ta, la un tanc?

Drama este alta, cât să omori la ei, pentru că milionari au anunțat că dau 2 milioane de ruble, dacă aduci un Abrams întreg. Este aceeași metodă stalinistă.

Știți care este principiul fundamental al pactului de la Varșovia, dușmanul este cel mai prost, cel mai idiot, manualul soldatului american este invers, dușmanul se adaptează și este inteligent. Soldatul american a învățat. Recunoști în propaganda pe care o auzim exact ce se zicea în manualul soldatului sovietic”, a mai declarat H.D. Hartmann în analiza sa.