Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este convins că Guvernul de la Moscova va controla integral regiunile ucrainene revendicate (Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson) până la sfârșitul anului 2025.

În ciuda negocierilor de pace, liderul rus continuă să facă declarații care denotă faptul că Rusia este pregătită pentru un război de durată. Două surse apropiate Kremlinului au dezvăluit pentru Bloomberg că președintele Rusiei privește cu calm amenințarea unor sancțiuni suplimentare și este pregătit să continue războiul, dacă va fi necesar.

Totuși, oficialii europeni crede că, după trei ani de război, armata rusă nu are capacitatea de a-și atinge obiectivele. Aceeași îndoială ar circula și-n interiorul armatei ruse. O sursă apropiată Ministerului Apărării din Rusia a dezvăluit că unii soldați ruși care luptă în Ucraina sunt sceptici cu privire la posibilitatea unei străpungeri din cauza pagubelor provocate de atacurile cu drone ale armatei ucrainene, care au făcut ca ofensivele de amploare să fie ineficiente.

Ucraina nu este singura preocupare a Rusiei. Imagini din satelit ne arată corturi, adăposturi pentru avioane, depozite și o activitate crescută în apropierea frontierei dintre Rusia și Finlanda, devenit stat membru NATO. Analiștii militari avertizează că aceasta este o schimbare pe termen lung, în special în Arctica.

🇫🇮🇷🇺 Russia digs trenches near NATO borders — Finland prepares for the worst

Moscow is rapidly building up its military presence near the Finnish border. Satellite images have revealed new bases, hangars for fighter jets, and helicopter pads — in areas that were recently just… pic.twitter.com/RxaSvnj7d3

