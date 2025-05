Sorin Grindeanu a declarat că social-democrații nu intenționează să intre la guvernare. El a precizat că a primit din partea colegilor un mandat deschis pentru discuții cu celelalte partide. A menționat că în cadrul unei ședințe interne, zeci de colegi au luat cuvântul, subliniind nevoia de unitate și de soluții pentru perioada următoare.

Grindeanu a transmis că direcția majoritară în partid este orientată spre o opoziție constructivă. A adăugat că, în calitate de fost membru al guvernului, cunoaște importanța deciziilor care trebuie susținute, iar PSD este dispus să acorde sprijin acolo unde este necesar. El a subliniat că mandatul său nu vizează în mod expres intrarea la guvernare sau susținerea unei anumite formule, ci analiza poziției celorlalte formațiuni politice.

Referindu-se la scenariul unei guvernări fără premier PSD, Sorin Grindeanu a spus că nu va depăși mandatul primit și va reveni în fața colegilor cu concluziile rezultate din dialogurile purtate. A mai precizat că nu evită responsabilitatea, dar consideră că opoziția ar trebui să fie una care aduce beneficii cetățenilor, nu una radicală.

„Urmează o perioadă de decizii care trebuie susținute. PSD-ul va oferi această susținere. Colegii mi-au dat un mandat deschis, în sensul că nu neapărat dacă vom intra sau nu la guvernare. Să vedem ce vor și celelalte partide. Curentul majoritar al PSD este de a fi în opoziție. Dar eu voi veni în fața colegilor și le voi spune ceea ce rezultă din dialogul pe care îl vom avea cu celelalte partide. În acest moment avem un mandat în alb, eu am datoria să nu iau decizii de unul singur. Nici nu am spus că fugim de această responsabilitate. Nu opoziție cruntă, ci constructivă, care să facă bine românilor.”

În cadrul aceleiași intervenții, Sorin Grindeanu a spus că nu a urmărit funcția de conducere, afirmând că nu a contactat colegi și nu a făcut campanie internă. A explicat că a existat o alegere între o confruntare internă și aplicarea soluției prevăzute în statutul partidului, iar colegii au optat pentru varianta statutară.

El a menționat că PSD l-a sprijinit de-a lungul timpului în diferite funcții, inclusiv cea de premier. A declarat că își dorește să organizeze congresul și să contribuie la o poziționare clară a partidului. De asemenea, a precizat că mandatul primit este unul flexibil, care îi permite să discute cu președintele ales, Nicușor Dan, pentru a identifica o soluție favorabilă pentru România.

„Eu nu fug de răspundere, doar că aveam de ales între a duce un soi de bătălie internă sau soluția dată de statut. Aceasta a fost soluția colegilor mei. Mandatul meu este de a așeza partidul în poziția în care să avem un partid din care să rezulte modificări de statut. Este un mandat flexibil de a discuta cu președintele ales, Nicușor Dan, pentru a degaja o soluție care să fie bună pentru România.”

„Nu am fugit după această funcție, dovada fiind că nu am sunat, nu am făcut campanie, am sperat să avem o decizie rațională.”

„PSD m-a dus în diverse funcții onorabile: am fost deputat, ministru, chiar și prim-ministru. Dorința mea este să ajung la congres, să așez partidul în poziția de a face un congres.”