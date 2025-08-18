Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a vorbit cu câteva zeci de seniori din cadrul Biroului Executiv Central al Organizației Seniorilor Social-Democrați (OSSD România).

El a arătat că pensionarii au fost alături de PSD în cele mai dificile momente și că, prin votul lor, partidul a rămas de fiecare dată cel mai important pe scena politică a României.

Grindeanu a adăugat că este mândru că PSD a eliminat inechitățile și a majorat semnificativ pensiile prin recalcularea acestora și stabilirea unor reguli clare pentru ieșirea la pensie, considerând această reformă necesară de mult timp și nu o risipă bugetară, cum susțin unii acum.

El a explicat că recalcularea pensiilor nu ar fi fost posibilă fără creșterea economică constantă din ultimii ani și că, din acest motiv, continuarea investițiilor, atât în comunitățile locale, cât și în infrastructura majoră, este absolut necesară.

De asemenea, Grindeanu a menționat că, după adoptarea pachetului 2 de măsuri privind reducerea privilegiilor și taxarea corectă a externalizării profiturilor multinaționalelor, este nevoie să fie discutate și măsuri de relansare economică.

Doar creșterea economică poate proteja nivelul de trai al românilor, fie pensionari sau salariați, mai transmite liderul social-democrat în mesajul său.