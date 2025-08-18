Sorin Grindeanu: PSD a fost partidul care a eliminat inechitățile și a majorat semnificativ pensiile din România
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a vorbit cu câteva zeci de seniori din cadrul Biroului Executiv Central al Organizației Seniorilor Social-Democrați (OSSD România).
El a arătat că pensionarii au fost alături de PSD în cele mai dificile momente și că, prin votul lor, partidul a rămas de fiecare dată cel mai important pe scena politică a României.
Grindeanu a adăugat că este mândru că PSD a eliminat inechitățile și a majorat semnificativ pensiile prin recalcularea acestora și stabilirea unor reguli clare pentru ieșirea la pensie, considerând această reformă necesară de mult timp și nu o risipă bugetară, cum susțin unii acum.
El a explicat că recalcularea pensiilor nu ar fi fost posibilă fără creșterea economică constantă din ultimii ani și că, din acest motiv, continuarea investițiilor, atât în comunitățile locale, cât și în infrastructura majoră, este absolut necesară.
Trebuie și măsuri de relansare economică, pentru că doar așa se va proteja nivelul de trai al românilor
De asemenea, Grindeanu a menționat că, după adoptarea pachetului 2 de măsuri privind reducerea privilegiilor și taxarea corectă a externalizării profiturilor multinaționalelor, este nevoie să fie discutate și măsuri de relansare economică.
Doar creșterea economică poate proteja nivelul de trai al românilor, fie pensionari sau salariați, mai transmite liderul social-democrat în mesajul său.
„A fost o bucurie și onoare să le vorbesc astăzi celor câțiva zeci de seniori din cadrul Biroului Executiv Central al Organizației Seniorilor Social-Democrați (OSSD România).
Știu foarte bine că, în cele mai grele momente prin care a trecut PSD, pensionarii au fost alături de partid, iar, prin votul lor, PSD a rămas de fiecare dată cel mai important partid de pe scena politică a României. De aceea, pentru mine este o mândrie că #PSD a fost partidul care a eliminat inechitățile și a majorat semnificativ pensiile din România, prin recalcularea pensiilor și stabilirea unor reguli clare pentru ieșirea la pensie.
O reformă necesară care trebuia făcută cu mult timp urmă! Nu o risipă bugetară, cum încearcă unii să spună acum. Într-adevăr, recalcularea pensiilor nu ar fi fost posibilă dacă, în ultimii ani, nu am fi avut o creștere economică constantă. De aceea, continuarea investițiilor, atât în comunitățile locale, cât și în mare infrastructură, este absolut necesară!
Mai mult, după pachetul 2 de măsuri care vizează reducerea privilegiilor și taxarea corectă a externalizării profiturilor multinaționalelor, pentru care PSD și-a dat deja acordul, trebuie să vorbim și de măsuri de relansare economică. Pentru că doar creșterea economică va putea proteja nivelul de trai ai românilor, fie ei pensionari sau salariați”, a scris social-democratul, luni, pe contul său de Facebook.