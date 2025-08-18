Sorin Grindeanu a afirmat că România riscă să transmită un mesaj periculos în contextul actual.

„În acest moment, noi vorbim doar despre lucruri negative, dăm un semnal prost, care poate fi interpretat greşit”, a spus liderul interimar al PSD.

El a adăugat că, în ultimele luni, discursul public s-a concentrat exclusiv pe scenarii catastrofice, ceea ce nu reflectă realitatea economică.

„Am urlat de două luni de zile cu vine lupul, vine apocalipsa, toată lumea a spus de cât de rău va fi economic. Vine Fitch şi spune că suntem în aceeaşi situaţie, dar trebuie să ne preocupe şi relansarea economică”, a declarat Grindeanu, după ședința conducerii PSD.

Acesta consideră că atenția ar trebui îndreptată și către măsuri de sprijin și creștere, nu doar către prognoze sumbre.

În opinia sa, mesajele publice pot influența percepția investitorilor și a piețelor, motiv pentru care accentul pus pe negativ poate avea consecințe serioase. Grindeanu a insistat asupra nevoii de echilibru între semnalarea riscurilor și promovarea oportunităților.

Liderul social-democrat a reiterat poziția sa privind fiscalitatea aplicată companiilor mari.

„Eu sunt de acord cu următorul lucru, şi am şi spus treaba asta, sunt de acord cu taxarea multinaţionalelor. Eu sunt de acord cu taxarea externalizării profiturilor din România. Şi din discuţia pe care am avut-o cu ministrul Nazare, e preocupat şi domnia sa de această problemă. Şi mă aştept că aceste lucruri să fie prinse”, a subliniat Grindeanu.

Acesta a explicat că a discutat direct cu ministrul Alexandru Nazare pe acest subiect și a remarcat că există preocupare și la nivel guvernamental. În viziunea sa, reglementarea acestui domeniu este esențială pentru a menține echitatea și pentru a asigura resurse suplimentare la buget.

Totodată, Grindeanu a atras atenția asupra impozitelor locale. El a declarat că, în condițiile în care există propuneri de majorare, banii ar trebui să rămână în administrarea autorităților locale.

„De asemenea, sunt preocupat să găsim soluţii potrivite, dacă tot vorbim şi de autorităţile locale, ca pe impozitul pe locuinţă, de exemplu, care se va creşte în propunerile pe care le-am văzut în transparenţă, cu 70%, acele taxe trebuie să rămână la autorităţile locale”, a punctat el.

Grindeanu a insistat și asupra menținerii ritmului investițional. Grindeanu a subliniat că investițiile trebuie să continue și a explicat că, odată ce există o imagine, chiar și nefinalizată, asupra rectificării bugetare, se poate înțelege mai clar ce presupun acestea.

„De asemenea, când tot vorbim de investiţii, să ştiţi că (..) trebuie să continue investiţiile. În momentul în care ştim o poză, chiar dacă nu e finală, a ceea ce se propune pe rectificare, ştim şi ce înseamnă investiţiile. (..)”, a spus liderul PSD.

El a subliniat că România a înregistrat o creștere economică în trimestrul al doilea, lucru confirmat de date oficiale.

„Suntem într-o situaţie în care avem pe trimestrul 2 o creştere economică. Nu vă supăraţi, dar asta spun datele. Am urlat de două luni de zile cu vine lupul, vine apocalipsa, toată lumea a spus de cât de rău va fi economic. Vine Fitch şi spune că suntem în aceeaşi situaţie, dar trebuie să ne preocupe şi relansarea economică”, a adăugat el.

Acest aspect, spune Grindeanu, arată că prognozele negative nu s-au confirmat în totalitate și că există premise pentru a construi măsuri de sprijin.

În privința pachetelor de măsuri propuse de Guvern, Grindeanu a precizat că PSD susține o parte dintre acestea.

„Eu sunt de acord cu măsurile pe care prim ministrul le-a propus în pachetul 1. Suntem de acord cu majoritatea propunerilor care fac parte din pachetul 2, cu amendamentele pe care le-am amintit mai devreme, dar mai trebuie să facem ceva în plus. Acest pachet de relansare economică, asta e o chestiune pe care o să o propunem”, a menţionat el.

Prin aceste declarații, Grindeanu a subliniat că, deși există convergență pe unele direcții, PSD dorește completarea planului guvernamental cu măsuri suplimentare. Accentul, a spus el, trebuie pus pe susținerea economiei și pe investiții care să asigure dezvoltare pe termen lung.