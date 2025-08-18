Într-o poziție fermă, Grindeanu și-a exprimat înțelegerea pentru „necesitatea unei asemenea ordonanțe”, dar a subliniat că sprijinul PSD nu va fi automat, ci condiționat de implicarea reală a partidului în deciziile-cheie ale Guvernului.

În același timp, în ceea ce privește declarațiile premierului Ilie Bolojan despre riscul ca România să se confrunte cu o incapacitate de plată, Grindeanu le-a respins categoric. Liderul PSD a afirmat că „nu suntem în așa situație”, contracarând astfel avertismentele economice ale prim-ministrului.

Astfel, în timp ce Bolojan vorbește despre urgența implementării unor măsuri fiscal-bugetare stricte pentru evitarea unui dezastru financiar, Grindeanu transmite un mesaj moderat, orientat spre stabilitate și calm.

„E absolut necesar să eliminăm privilegiile, e urgent. Nu sunt în contradictoriu cu ce a fost propus.

Să vină premierul și să vorbim, la pachet cu măsurile din pachetul 2, cum ar arăta rectificarea, un deficit acceptat de Comisia Europeană. Și să discutăm de pachetul de relansare economică”, a punctat Grindeanu.

Această dublă abordare, din partea PSD, care cere voință politică și consultare reală, și din partea Guvernului, care invocă urgent necesitatea de reformă fiscală, reflectă ascensiunea tensiunilor în interiorul coaliției la guvernare. Cu discuțiile încă deschise și cu pozițiile tot mai divergente, evoluția relațiilor dintre PSD și PNL va fi decisivă pentru viitorul politic al guvernării și capacitatea ei de a implementa reforme fără blocaje.

În spatele acestei confruntări politice se află presiunea bugetară uriașă și nevoia Guvernului de a găsi resurse suplimentare pentru a acoperi deficitul. În timp ce premierul Ilie Bolojan vorbește deschis despre dezechilibre și despre riscul unei crize financiare dacă nu sunt luate rapid măsuri dure, PSD încearcă să transmită populației că situația nu este atât de dramatică și că nu se pune problema unui colaps. Diferența de ton dintre cei doi lideri scoate la iveală nu doar viziuni economice diferite, ci și o strategie politică prin care fiecare încearcă să își protejeze electoratul.

Pentru moment, coaliția continuă să funcționeze, însă mesajele divergente și condițiile puse de PSD arată că tensiunile se adâncesc pe măsură ce agenda de reforme avansează. Următoarele săptămâni vor fi decisive: dacă pachetul de măsuri fiscale și bugetare va fi adoptat fără concesii, există riscul ca PSD să își reconsidere poziția în guvernare. În schimb, dacă partidul va reuși să impună o parte dintre condițiile sale, atunci Bolojan va trebui să accepte compromisuri care ar putea afecta ritmul și amploarea reformelor.