Potrivit Comisiei Europene, România va beneficia de 16,68 miliarde de euro prin mecanismul SAFE, aceasta fiind a doua cea mai mare alocare dintre statele membre. Fondurile sunt destinate industriei de apărare, infrastructurii critice și creșterii capacității de producție.

Programul SAFE are un buget total de 150 de miliarde de euro, sub formă de împrumuturi, și este un instrument financiar temporar creat de Uniunea Europeană pentru investiții comune în securitate.

La discuțiile de la Palatul Victoria au participat vicepremierii Cătălin Predoiu și Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, ministrul Economiei, Radu Miruță, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, consilierul prezidențial Radu Burnete, precum și experți guvernamentali din mai multe ministere.

Obiectivul întâlnirii a fost definirea priorităților și pregătirea cadrului normativ înainte de aprobarea finală a proiectelor de către Comisia Europeană.

„Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi, pentru care 19 state membre, inclusiv România, au exprimat interesul. La întâlnirea de lucru de la Palatul Victoria au participat, împreună cu prim-ministrul Ilie Bolojan, viceprim-ministrul Cătălin-Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, viceprim-ministrul Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, consilierul prezidențial, Radu Burnete, precum și experți din ministere”.

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a avut, în marja Forumului de securitate de la Varșovia, întrevederi cu reprezentanți ai unor mari companii internaționale din domeniu – AIRBUS, MBDA, Raytheon și Shield AI.

El a afirmat că România este determinată să accelereze modernizarea capabilităților de apărare și să dezvolte o industrie compatibilă cu standardele NATO.

„Aceste întrevederi confirmă determinarea noastră de a accelera modernizarea capabilităților de apărare și de a dezvolta o industrie națională compatibilă cu cele mai înalte standarde aliate. Prin cooperarea cu parteneri tehnologici de vârf, ne asigurăm că militarii români dispun de echipamente performante, adaptate realităților actuale de securitate”, a declarat Ionuț Moșteanu.

Discuțiile cu MBDA au vizat valorificarea fondurilor SAFE și implicarea companiilor românești în viitoarele programe de înzestrare. Dialogul cu Raytheon s-a concentrat pe continuarea cooperării în domeniul apărării antiaeriene și de coastă, cu accent pe sistemele PATRIOT și rachetele NSM.

În cazul AIRBUS, s-a discutat despre proiecte comune susținute prin SAFE, iar cu Shield AI despre posibilități de cooperare pe zona de software militar.

Ministrul Apărării a remarcat interesul tot mai mare al companiilor internaționale pentru programele de achiziții și a încurajat participarea acestora la procedurile viitoare. El a subliniat că bugetul apărării depășește deja pragul de 20% din cheltuielile totale, alocat pentru achiziții majore, un nivel care va fi menținut în anii următori. Moșteanu a precizat că această strategie asigură stabilitate și continuitate procesului de modernizare a Armatei României.