Redresare economică, dar și sprijin pentru industria de apărare a României, totul prin Programul SAFE. Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat miercuri, 17 septembrie, că fondurile care vor intra în România prin Programul SAFE vor contribui la revigorarea industriei de apărare și vor face parte și din planul de redresare economică.

El a explicat că Guvernul trebuie să transmită Comisiei Europene lista proiectelor ce vor fi realizate prin acest program până pe 29 noiembrie și a recunoscut că termenul este unul strâns.

Potrivit ministrului, proiectele sunt determinate de planul anual de înzestrare al Ministerului Apărării, iar Ministerul Economiei va încerca să le implementeze cât mai mult pe plan local, fie prin industria de apărare românească, fie prin parteneriate care includ transfer de tehnologie.

Radu Miruţă a precizat că aceste sume vor „dezmorți” industria de apărare și vor crea oportunități pentru multe firme locale, care vor realiza componente pentru armament. El a explicat că această dezvoltare se va întinde pe orizontală, implicând sectoare precum petrochimia sau prelucrarea metalică, unde companii care nu produc armament pot livra componente utile industriei.

Ministrul a adăugat că există și provocări importante, pentru că firmele trebuie conduse de manageri care înțeleg că trebuie să livreze la termen și să renunțe la „obiceiurile corupte”.

„Aceste lucruri sunt comunicate de Ministerul Apărării, adică ei au un plan de înzestrare anual al armatei. O parte o consumă prin acest SAFE. După ce Ministerul Apărării spune care sunt priorităţile, la Ministerul Economiei noi luăm aceste priorităţi şi încercăm să facem cât de mult se poate în România. Fie cu industria de apărare românească direct, fie în parteneriat cu transfer de tehnologie. Eu cred şi sunt sigur, de fapt, nu doar cred, că aceste sume de bani care vor dezmorţi industria de apărare sunt o componentă din planul de redresare şi reformare economică”, a declarat Radu Miruță.

În ceea ce privește lista proiectelor din Programul SAFE, Radu Miruţă a menționat că sunt discuții în curs, dar că decizia finală aparține Consiliului Suprem de Apărare a Țării, iar varianta finală a listei a fost trimisă recent Ministerului Economiei pentru analiză detaliată.

Miruță a reamintit că industria de armament din România suferă din cauza lipsei investițiilor. De 30 de ani, nu s-ar mai fi făcut investiții în acest domeniu.

„Sunt discuţii, ştiu parte din listă. Este o decizie a Consiliului Suprem de Apărăre al Ţării care este clasificată. Deci am primit o variantă a acestei liste. Am vorbit cu cei de la Ministerul Apărării să ne dea varianta finală. Înţeleg că s-a trimis astăzi la minister. O luăm linie cu linie. Preocuparea mea este să vedem pentru care din aceste componente, putem atrage local, să dezmorţim ceea ce noi avem. De 30 de ani, în industria de armament din România nu s-au făcut investiţii. Acum armata vine şi spune că avem nevoie de cele mai performante dispozitive şi e legitim”, a afirmat ministrul Economiei.

Demnitarul a adăugat că sunt zeci de firme interesate să colaboreze cu România în industria de apărare, dar acestea trebuie să fie producători din state membre UE și să respecte criteriile specifice.

De exemplu, anumite echipamente militare sunt produse doar de 2-3 entități la nivel mondial, iar firmele din Asia sau Statele Unite nu se încadrează în mecanismul acestui program.