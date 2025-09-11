Creșterea economică prognozată de Comisia de Prognoză este modestă în comparație cu potențialul real al economiei. Oficialii guvernamentali apreciază că este nevoie de măsuri suplimentare pentru a stimula investițiile fără a afecta bugetul de stat.

„Probabil cea mai bună metodă de a descreşte deficitul bugetar este să creşti PIB-ul, să creşti economia. Şi atunci, uitându-ne pe ce a spus Comisia de Prognoză, că estimează 0,6 până la sfârşitul anului creşterea de PIB, ceea ce este foarte puţin pentru potenţialul real al economiei româneşti, pe care noi îl estimăm la minim 3% anual, am simţit nevoia să venim cu măsuri care să stimuleze creşterea economică fără a afecta bugetul de stat”, a declarat Radu Oprea, joi, într-o conferinţă de presă.

Potrivit secretarului general, decalajul dintre prognoză și potențialul economic justifică introducerea unor facilități fiscale și alte instrumente menite să încurajeze dezvoltarea. Obiectivul este de a asigura un ritm mai rapid de creștere a investițiilor în sectoarele cu potențial ridicat.

Guvernul urmărește accelerarea ritmului de creștere a PIB-ului, considerând acest mecanism esențial pentru reducerea deficitului bugetar. Oficialii estimează că majorarea veniturilor fiscale va putea fi realizată fără a crește nivelul taxelor, prin stimularea investițiilor și dezvoltarea sectoarelor economice cu potențial ridicat. În acest context, strategia se concentrează pe proiecte care generează efecte multiplicatoare și sprijin pentru companiile din domeniile prioritare.

Primul pilon al strategiei guvernamentale se concentrează pe facilități fiscale, credit fiscal și amortizare accelerată. Aceste măsuri sunt concepute pentru a stimula investițiile pe termen lung, fără a afecta resursele bugetare curente. Prioritate au proiectele Green field, care implică investiții noi de peste 20 de milioane de euro și vizează sectoarele cu potențial de creștere ridicat.

Prin acest mecanism, guvernul urmărește atât atragerea de capital străin, cât și consolidarea producției interne, creând locuri de muncă și reducând dependența de importuri. De asemenea, facilitățile fiscale oferite permit companiilor să investească în tehnologii moderne și să îmbunătățească eficiența operațională, ceea ce poate genera efecte pozitive pe termen mediu și lung pentru întreaga economie

„Primul este cel al facilităţilor fiscale, al creditului fiscal şi al amortizării accelerate pe diverse programe care se referă în special la Green field pentru că aşa nu vom afecta baza impozabilă de astăzi a României, sunt doar proiectele pe viitor unde nu mai dăm scheme de ajutor de stat în cash, cum eram obişnuiţi până acum să venim şi să facem plăţi de la Ministerul Finanţelor, ci dăm o facilitate fiscală pentru aceste proiecte Green field importante peste 20 de milioane de euro în câteva industrii unde am analizat şi am văzut că avem potenţial de creştere foarte mare şi în acelaşi timp potenţial de reducere a deficitului balanţei comerciale”, a explicat Radu Oprea.

Aceste măsuri urmăresc să stimuleze investițiile în sectoare strategice fără a afecta resursele bugetare curente. Este vizată dezvoltarea echilibrată a economiei, prin sprijinirea zonelor mai puțin dezvoltate și a proiectelor care pot genera efecte multiplicatoare.

În paralel, autoritățile promovează retehnologizarea și cercetarea-dezvoltarea prin facilități fiscale care să încurajeze modernizarea infrastructurii industriale.

Al doilea pilon al strategiei vizează întreprinderile mici și mijlocii, cu accent pe garanții și finanțări. Programul IMM Invest este considerat un model de succes, cu un grad de nereușită sub 1% și un impact bugetar redus.

„Trec repede la al doilea pilon care înseamnă garanţii pentru întreprindele mici mijlocii. Am avut programul IMM Invest cu toate programele ţintite pentru IMM-uri de garanţii, desfăşurat prin Fondul Naţional de Garantare. Acesta trebuie să continue pentru că a fost un proiect foarte bun. Gradul de nereuşită, de eşec este sub 1% astăzi. În cost pe bugetul de stat a fost undeva sub 0,08% din PIB. Foarte puţin, infim, astfel de proiecte care au grade multiplicare foarte mare apoi în economie trebuie să continue și în ultimul rând simplificarea proceselor de avizare, dacă vreţi, va fi într-un timp foarte scurt disponibilă acea platformă pentru Oli, Oficiul de Licenţă industrială, oficiul unic. Pe această platformă vrem să aducem în continuare partea de avizare pentru toate aceste proiecte de importanţă naţională astfel încât să fie foarte simplu să poţi începe să construieşti în România un proiect Green field foarte repede”, a mai afirmat Radu Oprea.

Simplificarea procedurilor administrative urmărește să reducă timpul necesar pentru obținerea autorizațiilor și să accelereze demararea proiectelor strategice. Aceasta include dezvoltarea unei platforme online care centralizează toate avizele și autorizațiile necesare.